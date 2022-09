Zaira Nara sabe cómo armar looks cómodos y cool

La presentadora y modelo argentina, Zaira Nara, emprendió un largo viaje junto con su familia. Las postales de Kenia se llevaron todos los elogios por los paisajes inigualables pero sus looks no pasaron desapercibidos. ¿Quién dijo que no podemos lucir cancheras para un safari? Ella demostró que es posible.

Si bien su prioridad para los paseos fue estar cómoda siempre consiguió verse fashion optando por prendas ideales que se amoldaban a la ocasión. Zaira Nara, una mamá todo terreno que no deja de verse cool ni en la sabana.

De España a África, Zaira luce looks increíbles en cualquier lugar en el que este. Foto: Instagram.

En este primer outfit, Zaira eligió un conjunto de pantalón y camisa de lino naranja cómodo y fresco para realizar actividades junto con sus hijos. La elección de zapatillas fue súper acertada por la comodidad de las Converse y por el touch de estilo que le dan al look.

Zaira Nara junto con sus hijos en el safari por Kenia. Foto: Instagram.

Podemos ver como la modelo sigue optando por la combinación de camisa, pantalón y zapatillas botita. En esta ocasión, eligió unos pantalones verde militar ideales para el estilo safari junto con una camisa suelta blanca para hacerle frente al calor africano.

Zaira elige look 100% para la ocasión. Foto: Instagram.

El look ideal para un safari. la modelo argentina eligió un pantalón estampado militar con musculosa verde, lista para recorrer cómoda la sabana junto con su familia.

Zaira Nara quiso entrar en armonía con la naturaleza y para ello eligió un suéter con estampado animal print, pantalón y borcegos. La modelo nos enseña cómo lucir cancheras y cómodas acorde a la situación. ¿Y tú, qué te pondrías para un safari?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!