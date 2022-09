Cómo reinventar una camisa blanca clásica

La gran mayoría de nosotras tiene en su guardarropa una camisa blanca y también muchas mujeres la usamos siempre de manera similar, casi como un uniforme. Hoy te traigo algunos tips para que la lleves de diferentes formas y en distintos tipos de looks.

La “básica” camisa blanca

Al usarla siempre de manera similar, terminamos creyendo que esta prenda es un ítems aburrido y la reservamos casi exclusivamente para outfits laborales. Pero, lejos de eso, la camisa blanca es de las prendas más versátiles de nuestro guardarropa.

Es una pieza atemporal que se convierte en el básico de fondo de armario ideal para vestir en capas, especialmente en los cambios de estación. Además, es una prenda que combina con todos los colores y que hace que cualquier outfit transmita el mensaje de haber sido pensado en detalle. Según cómo la combinemos y los accesorios que le sumemos, una camisa blanca nos brinda infinitas posibilidades de looks, por lo cual te recomiendo que no falte esta prenda en tu guardarropa.

¿Cómo elevar tu camisa blanca?

Una manera de lograr que tu camisa blanca se vea diferente es variar la manera en la cual la colocamos dentro de la cintura del pantalón.

Podés usarla toda dentro del pantalón, un lado afuera y un lado metido por dentro (ideal para no desdibujar la silueta con las camisas oversize), también podés elegir dejar la camisa por fuera del pantalón y colocar por dentro solo la parte frontal. Y, si te animás, podés usarla anudada a la cintura para darle así una personalidad muy fresca y joven a tu look.

Toda dentro del pantalón, mitad dentro mitad afuera, solo el frente dentro del pantalón o anudada a la cintura, ¿vos cuál elegirías? Foto: @mpblanco

Según el tipo de Tuck in que elijas, tu camisa va a variar ligeramente de forma con lo cual si además la combinas con diferentes prendas inferiores vas a tener infinidad de looks. Pero no es necesario que tengas el guardarropa que rebalsa de ropa para poder armar estas combinaciones diferentes, con algunas pocas prendas podés lograr outfits para diferentes ocasiones y con distintos estilos.

Sexy y glamorosa

Si estás buscando un look súper sexy y moderno combiná una camisa blanca satinada con pantalones rectos de efecto cuero y zapatos de taco, armá así un look ideal para una cita. Otra manera de usar la camisa blanca y lograr un estilo súper sexy es combinarla con una falda tubo de largo midi, este look crea misterio y te muestra como una mujer elegante. Si la falda no es muy al cuerpo y su largo llega hasta la rodilla este outfit también puede convertirse en un atuendo laboral.

Convertí tu camisa blanca en un look sexy y glamoroso.

Foto: @camilacoelho

Foto: Pinterest

Foto: Pinterest

Ahora que empieza la temporada de eventos, una excelente opción es combinar una camisa blanca satinada con una maxi falda, emulando el estilo de Carolina Herrera. La silueta se equilibra al combinar una maxifalda con una camisa blanca levemente escotada.

Foto: Vogue México

De día o de noche, la camisa blanca es un sí. Foto: Pinterest.

El look ideal para un casamiento de día, no? Foto: Pinterest.

Smart Casual

Este estilo de outfit se basa en looks con prendas que tradicionalmente formaban parte de los outfits de oficina pero reversionadas, en moldería oversize y combinadas de formas poco convencionales.

Así podés combinar tu camisa blanca con un jean slouchy o recto y si querés darle un toque más personal sumale zapatos o una cartera de color. Si el punto focal de tu look van a ser los zapatos, el largo de jean cropped los va a destacar.

Jeans y Camisa blanca, un básico que no falla y puede ser original también. Foto: Pinterest.

Diferentes formatos de jeans se adaptan a esta pareja infalible. Foto: pinterest.

Otra combinación que está súper de moda es combinar tu camisa blanca con un pantalón sastrero de corte masculino, este look es ideal para diferentes ámbitos laborales. Si te animás, podés usar la camisa como sobrecamisa y debajo un top

Si buscás un outfit más original, combiná tu camisa blanca con prendas de cuero, con brillos y metalizadas. Estas combinaciones van a dar a tu look un aire único de sofisticación y estilo. Foto: @mpblanco Foto: Pinterest

Primera capa

Una de las formas más versátiles de usar tu camisa blanca es como primera capa en un look con varios niveles de prendas. Recordá que estos outfits son ideales para los cambios de estación ya que nos permiten acompañar con nuestro looks las diferentes temperaturas del día. Usá tu camisa blanca debajo de un vestido o chaleco.

Foto: Pinterest

Looks casuales

Si tu estilo es más relajado y buscás darle a tu camisa blanca un aspecto más descontracturado podés combinarla con jeans rectos y zapatillas urbanas. Este look en apariencia tan sencillo puede adquirir estilos diferentes según los accesorios que le sumes, yendo desde el boho chic hasta un look minimalista.

También podés combinarla con bikers negras y lograr un look muy juvenil y relajado. Los accesorios ideales para este conjunto son una gorra de béisbol y lentes de sol. Foto: @fashionjackson Foto: Pinterest

Para las vacaciones o los días más cálidos, una camisa blanca de lino transmite frescura y elegancia al tiempo que nos brinda comodidad. Combinala con unas bermudas y tenés el look del verano.

Debajo de la camisa

Muchas veces no prestamos la suficiente atención a la ropa interior, pero la misma es fundamental para lograr que el outfit se vea como lo imaginamos. Por eso, si no deseás que se note la ropa interior con tus prendas blancas, especialmente con tu camisa, mejor optá por un corpiño en color nude o rosa pálido, ya que el blanco sobre blanco se transparenta.

De las infinitas maneras de usar una camisa blanca, recordá siempre elegir aquella que te haga sentir cómoda y de seguridad. Usá aquello que te guste y que te ayude a transmitir el mensaje que deseás, para mostrar al mundo tu mejor versión.

Mery Montes de Oca

Asesora de Imagen

¡Síguela en Instagram!: @mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com