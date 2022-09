Nieves Álvarez y sus looks de entretiempo

Nieves Álvarez representa la elegancia y el buen gusto de las modelos europeas a la hora de vestir. Ahora que estamos más cerca de la nueva temporada, sus looks nos vienen como anillo al dedo. ¡Analizamos sus propuestas para el otoño!

No hay mejor manera que empezar una nueva etapa del año llena de ideas e inspiración para vestir. No hace falta apostar a las tendencias todo el tiempo, sino que un par de prendas clave nos resolverán los looks como hace Nieves Álvarez.

Este es EL vestido camisero del otoño. Añade un tapado y estarás lista. Foto: Instagram.

En este primer atuendo, Nieves Álvarez eligió un vestido camisero de estampado a rayas verticales, en rojo y blanco. Además de tener los típicos botones centrales, la pieza se valía de mangas largas, tajo central y lazo en la cintura. Cómo complementos optó por unas sandalias plateadas, gafas de sol y un bolso negro.

Estos vestidos son súper favorecedores para todos los tipos de cuerpos, ya que cuentan con una falda suelta que estiliza piernas y el cinto que marca cintura. Para los días frescos de otoño, puedes combinar este look con un tapado rojo o beige y botines

El verano se mezcla con el otoño en este look de Nieves Álvarez. Foto: Instagram

Para las que aún no quieren despegarse totalmente del verano, les tenemos está opción que nos muestra Nieves Álvarez. La modelo se decantó por un estilismo extra chic y atemporal que puede servirnos siempre.

El look se formó con unos pantalones palazzo blancos, camisa estampada en tonos rojizos haciendo juego con su bandana, sandalias bajas, cinto marrón y gafas de sol. Agrega un blazer combinando con zapatos o cinto y consigue un outfit ideal.

Nieves Álvarez prueba con combinar distintos colores en un mismo outfit otoñal. Foto: Instagram.

Las más clásicas no se perderán de apostar por los básicos de armario. En esta oportunidad, Nieves Álvarez llevó unos pantalones wide leg camel junto con un sweater bordo, tapado azul oscuro, bailarinas estampadas, gafas de sol y bolso rojo.

Una conjunción de colores neutros y apagados que al parecer no tienen mucho que ver, pero que juntos hacen una combinación impecable que acompaña al otoño.

Elige tus prendas esenciales cómo Nieves Álvarez y aprende a combinarlas este otoño.