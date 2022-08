Así se llevan las prendas con plumas que son tendencia

Esta temporada viene con todo en cuestión de moda. Las prendas básicas se animan a la customización y a ir por más. Camisas, faldas, pantalones y todas las piezas que te imagines vienen acompañadas de plumas, que son la tendencia 2022 que todas debemos llevar.

Las plumas son ideales para darle un toque canchero y sofisticado a nuestros looks. Por esta razón, las fashionistas eligen llevarlas, de forma sintética, para lograr un outfit elegante para ir a fiestas y para el street style.

En esta nota, los mejores looks con plumas para que puedas inspirarte a llevarlas.

Camisas

Las camisas con plumas son el must have de la temporada porque son perfectas para lucirlas en invierno o en verano, en una fiesta o en un look diario. Para un evento, puedes combinarla con una falda midi y accesorios dorados. En cambio, para un outfit de día la puedes llevar con un mom jean y unas botas caña baja. ¡Es una prenda ideal para cualquier edad y tipo de cuerpo!

Este look es muy fashionista. Foto: Pinterest.

Jeans con plumas

Si eres súper coqueta, un jean con plumas es ideal para ti. Es una prenda versátil y perfecta para lucir espléndida en salidas con amigos, en el trabajo y en muchas situaciones más. Puedes matchearlo con stilettos, sneakers o botas, como también, para los días fríos con un cardigan o un sweater. ¡Nos encanta como queda este detalle!

El outfit perfecto para las más sencillas. Foto: Pinterest.

Tops o blusas

El estilo juvenil va de la mano de un buen top con plumas. Esta prenda es ideal si quieres estar acertada para un evento. Matcheala con un blazer y un pantalón sastre para lucir perfecta. ¡Amamos esta tendencia 2022!

Amamos este look. Foto: Pinterest.

Vestidos

La elegancia y la sofisticación se combinan en un vestido con plumas. Esta pieza es fundamental llevarla en colores sobrios, como negro, blanco y beige, para lucir fina. El detalle de las plumas puede ir en el escote, en la parte inferior o en las mangas del mismo. ¡No olvides usar accesorios acordes para el look!

Este look es ideal para un evento. Foto: Pinterest.

Estas fueron algunas de las prendas con plumas seleccionadas. A nosotras nos encantan como lucen y ¿tú te animarías a llevar esta tendencia 2022?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!