Tres vestidos elegantes de Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker no tiene nada que envidiarle a Carrie Bradshaw en cuanto a estilo. Fashionista por naturaleza, la celebridad neoyorquina tiene una marca de zapatos propia y una manera reconocible y estilosa de vestirse que se volvió su sello personal.

Por eso, cada vez que se hace su presencia en una alfombra roja o evento, los flashes y la prensa especializada en moda le regalan ríos de tinta para analizar su manera de lookearse.

En esta ocasión, vamos a hacer un repaso de tres vestidos que Sarah Jessica Parker toma para lograr su outfit en diferentes ocasiones ¡y no se equivoca!

Sarah Jessica Parker completa sus looks de fiesta con tocados y accesorios originales. Fuente. Instagram @sarahjessicaparker

Tres vestidos de Sarah Jessica Parker que son un rotundo ¡sí!

Si tienes una fiesta o evento importante y aún no has decidido qué vas a ponerte, es la ocasión perfecta para prestar atención. Sarah Jessica Parker puede ser tu inspiración para lograr un estilo, basado en tres tendencias, que no fallarán. Éxito asegurado.

Con tacones plateados y cristales, la pieza en tono nude es tan estilosa como favorecedora. Fuente. trendencias.com

Nude y pedrería: el vestido más favorecedor que verás hoy lo tiene Sarah Jessica Parker

Firmado por Alexander McQueen, y luego de que la actriz y empresaria tuviera la noticia de su muerte, quiso llevar en su honor un vestido del creativo para la gala del MET de 2011. La elección se basó en la tendencia nude que surgió ese año y aún hoy es furor. Junto con un diseño ajustado, la pieza se destaca por su gran poder de favorecer la silueta por la disposición estratégica de los cristales Swarovsky que lleva a lo largo de toda la prenda.

El estilo bicolor según Sarah Jessica Parker. Fuente. trendencias.com

Un modelo de Oscar de la Renta: Sarah Jessica Parker se anota al estilo elegante del bicolor

Unos años más tarde, en la misma gala del MET, la bella esposa de Matthew Broderick eligió uno de los vestidos más espectaculares, que se destacó por tomar la tendencia del bicolor blanco y negro pero un detalle en negro en la falda más abajo que la cintura, quebrando el molde de dos piezas lisas en combo: La falda de satén blanca con un dibujo a la altura de la cadera en forma de pétalo volvió a esta combinación estilosa y original a la vez.

Sarah Jessica Parker completó este combo bicolor sofisticado por naturaleza con guantes de gala en satén blanco con apliques de pedrería, también con el sello del diseñador del dominicano.

Con la cintura bien ceñida y mucho vuelo: la bohemia glam según Sarah Jessica Parker Fuente. trendencias.com.

El liberty del diseñador libanés Elie Saab: Sarah Jessica Parker se inspira en el estilo boho

Falda amplia, plisado y estampado liberty en colores vino ¿Acaso existe algo más femeino y que acentúe más el estilo relajado y romántico? Sarah Jessica Parker sabe que no y por eso en el Festival de Cannes de 2011 deslumbró con este vestido de flores que lució para las cámaras con la falda desplegada para mostrar su amplitud y caída ¡espectaculares!

Y tú ¿cuál de estos tres vestidos hechas vestidos tomarías como inspiración para tu propio evento?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.