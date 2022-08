A los 50 años, Thalía vuelve a usar el vestido de Marimar

Pasaron casi treinta años desde que Thalía usó por primera vez el vestido de Marimar, el personaje que la hizo famosa en todo el mundo. Y para sorpresa de todos sus fans -que la siguen ahora en las redes sociales- la actriz y cantante volvió a ponerse ese mismo vestido, hoy una joya, y a lucirlo como cuando lo estrenó en agosto de 1994. Como una mujer que disfruta de probarse su traje de boda varios años después, Thalía se calzó este icónico vestido de cuello redondo y minifalda, con el ruedo deshilachado y una estampa de búlgaros y flores.

Thalía en su rol como Marimar, la novela que se lanzó en agosto de 1994 y conquistó fans en todo el mundo.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, comentó la artista emocionada.

Casi 30 años depués, así luce Thalía con el vestido que lució en Marimar.

Y por supuesto que los likes y comentarios aparecieron en instantes. #Marimar4ever fue uno de los hashtags más usados. Muchos destacaron cómo a los 50 años la mexicana sigue estando espléndida, y con las mismas medidas que tenía hace casi treinta años después. “Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables”, confesó la artista.

Y además de la producción de fotos con el vestido corriendo y saltando en la playa como la auténtica Marimar, Thalía compartió algunos secretos del estilismo que realizaba cada día para recrear a uno de sus personajes más entrañables.

Los detalles de este vestido de cuello redondo y estampa con búlgaros flores que usaba en la novela.

El cabello Marimar, totalmente revuelto, es un look que sigue muy actual. “La costeñita no usaba extensiones. Se debe hacer con el pelo totalmente empapado y ayudarse con las manitas para aplicarse crema para definir rizos”, explicó Thalía. Luego llega el momento del difusor, que utiliza también con el pelo hacia abajo para sumar volumen. Termina con un toque de spray y listo.

Si bien Thalía tiene un color de piel natural ligeramente dorado, para recrear a Marimar la artista pintaba todo su cuerpo. “La cara con una brocha gigantesca e iluminador. Y para el cuerpo, en ese momento no había tan buenos autobronceantes como ahora, así que usaba aceite con pigmentos y cafés. Con esa mezcla me la embarraba por el cuerpo entero. Me maquillaban todo el cuerpo. En las mangas del vestido quedaron las marcas de maquillaje que me hacían todos los días. Esta era mi rutina diaria”, explicó.

“Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra Bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes... aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi... y me alegro algo escondidito que tenía en el corazón”.