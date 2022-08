Las claves de Rocío Guirao Diaz para usar shorts de denim

Rocío Guirao Diaz es una deportista nata, por eso verás que sus redes sociales están repletas de fotos con looks deportivos. Pero, también encuentra lugar para sus outfits más casuales o elegantes en donde están involucrados los shorts de denim. ¡Vean cómo los combina!

Un tip esencial a tener en cuenta a la hora de usar un short de denim es que puede combinarse como un jean. Es decir, combina con casi todo: tops, bodies o camisas, por nombrar algunos. Rocío Guirao Diaz nos presenta tres maneras en que los usa ella para que podamos clonarla a la perfección.

Rocío Guirao Diaz combina sus shorts con borceguíes blancos altos. Foto: Instagram.

Para comenzar, les mostramos este atuendo de Rocio Guirao Diaz en donde optó por unos shorts de denim azul oscuro, rectos y de cintura alta combinado con un crop top nude tejido, bandolera y unos borceguíes blancos con plataforma.

Este es un outfit muy simple al que puedes añadirle, por ejemplo, un chaleco sastre largo en color marrón para contrastar con el nude del top y para añadirle un plus de elegancia y tendencia al look para que no pase desapercibido.

Un short de denim roto + top romántico: ¡look 10! Foto: Instagram.

Un short de denim roto es un básico al igual que los jeans con roturas. Rocío Guirao Diaz eligió unos shorts ripped junto con un top verde con frunces, de escote palabra de honor y mangas caídas de corte amplio.

El look es perfecto para el verano porque sus prendas son livianas y , además, el top transmite una vibra muy relajada y playera. Combínalo con un moño bajo con ondas o despeinado, sandalias bajas y maquillaje natural para no cortar con la energía del atuendo.

Rocío Guirao Diaz reúne lo rockero de los shorts de denim rotos con la femineidad de los tops blancos. Foto: Instagram.

Rocío Guirao Diaz tiene un estilismo muy parecido al anterior, pero esta vez se decantó por un top blanco con mangas largas y holgadas, y un sombrero verde oliva de ala ancha. Aunque no sabemos qué calzado eligió, nosotras optaríamos por unas zapatillas blancas.

El top blanco le confiere ese estilo ibicenco y relajado que queremos obtener en nuestros atuendos veraniegos. El sombrero es un infaltable para los días de playa o de piscina, ya que nos protege del sol y el calor.

Rocío Guirao Diaz enseña sus formas de llevar shorts de denim. ¡Busca tu propia versión!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!