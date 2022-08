Cómo debes lucir cuando te piden ir vestido "de etiqueta"

Candela Casado es licenciada en relaciones institucionales y técnica en ceremonial y protocolo. En Mdz Femme, hablamos con ella sobre los principios básicos de etiqueta y cuáles cómo estar acertados con nuestros looks en diferentes ocasiones, tales como eventos, recepciones, entrevistas laborales, entre otras. ¡Ten en claro que la vestimenta da mensajes!

Candela Casado comenzó la entrevista explicando que los principios básicos de la etiqueta son la consideración, el respeto y la honestidad. Además, añadió que la cortesía es muy importante.

Los trajes siempre son una buena opción. Foto: Pinterest.

“En cuanto a la vestimenta que se debe utilizar para una recepción, depende del estilo de la persona. A su vez, puedo dar mi opinión: lo que considero adecuado es utilizar vestidos de corte medio de fiesta o un básico y combinarlo con accesorios delicados. Vestidos cortos, conjuntos de falda y blusa, al igual que los pantalones de cortes rectos”, explicó Candela.

Por ejemplo, para eventos en lugares cerrados, se puede utilizar una falda tubo con una blusa. En cambio, si el evento se realiza en el exterior aconsejo que las prendas sean más cómodas, teniendo en cuenta de que puede haber viento o lluvia. Lo mismo opino sobre los zapatos, ya que en muchas ocasiones, los eventos se realizan sobre el césped. También, es ideal utilizar un traje de color oscuro con una corbata que complemente este look. Para esta ocasión, se aconseja el uso de trajes con estampados sutiles.

“Sin embargo, a pesar de que se trata de un código de vestimenta menos rígido que la etiqueta, no se puede dejar perder el concepto de elegancia en estas prendas”.

Tanto para un acto empresarial como para una entrevista de trabajo, Candela considera importante la presencia de un traje con colores discretos. Explica que no necesariamente debe ser el clásico saco negro y camisa blanca, se puede optar por otras tonalidades formales.

“Además, se debe tener en cuenta el rubro del trabajo al que la persona se postule, pero considero que una camisa nunca quedará mal vista. La vestimenta que se elija en esta ocasión representará el compromiso que el postulante le brinda a su futuro puesto de trabajo, también prolijidad y profesionalismo”, añadió.

Ella recomienda que se utilice el color azul, ya que denota tranquilidad, autoridad, confianza y lealtad. Es un color que transmite poder, por ello es uno de los preferidos por policías, fuerzas de seguridad y es el color que más éxito reporta en las entrevistas de trabajo. También se podría optar por el gris. Es el segundo más popular para las entrevistas de trabajo. Simboliza neutralidad y sofisticación.

La sencillez suma en estas ocasiones. Foto: Gentileza.

“Algunas de las prendas que no recomiendo que se utilicen son, principalmente, lo que no refleja el trabajo que la persona desee. Por ejemplo, en el caso de un trabajo creativo, sí recomiendo que se deje el gris en casa. Sin embargo, si es un trabajo administrativo, un clásico sería la mejor opción. Utilizar la vestimenta equivocada, envía el mensaje de que el postulante no conoce la empresa para la que quiere trabajar”, agregó Candela.

Candela asintió que la ropa desplanchada se debería evitar. Si bien puede suceder, se deberían descartar las prendas que se arrugan demasiado. Esto se debe a que todo comunica, y una prenda arrugada es señal de falta de cuidado y compromiso. Tampoco se debería optar por colores llamativos, la cita con el entrevistador es un evento serio y la vestimenta debe reflejar esto.

"Si bien, la vestimenta es tu imagen, te recomiendo cuidar mucho tus comportamientos. No fingir tener un tipo de personalidad que no tienes. Para mi, esa es la forma de vivir y disfrutar en todos los eventos. Tratar a todos con respeto".

"Sé que muchas personas no estarán de acuerdo conmigo, pero considero que la jerarquía deja de ser relevante cuando nos dirigimos a una persona ya que a todas se las debe tratar por igual. Todos/as somos importantes dentro de un evento. En mi posición como organizadora, puedo ver que la clave está en que en todas las ocasiones las personas estén a gusto y felices. Tanto el personal que asiste para realizar su trabajo como los invitados".

Para concluir, mi recomendación es que le dediques tiempo a la elección de tu vestimenta porque será tu imagen. Sin embargo, no elijas una opción que no tenga coherencia con tu esencia o que no te represente. ¡Tienes que sentirte cómodo/a! Es la base para que puedas disfrutar con actitud del evento. De igual manera, lo que más van a recordar de vos es como los hiciste sentir. Creo que los buenos modales son claves para todas las situaciones de la vida.

Muchas gracias Candela por brindarnos los tips necesarios para estar acertados con nuestros looks en las diferentes ocasiones.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!