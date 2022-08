Así se logra hacer compras inteligentes y lucir increíble con básicos

Romina Suk, más conocida como Rona, es asesora de imagen y diseñadora de indumentaria. Ella ayuda a muchas mujeres a verse y sentirse mejor con su imagen interna y externa, además, de lograr que estén más lindas y cancheras de manera fácil y rápida. En Mdz Femme, hablamos con ella para conocer acerca de cómo hacer compras inteligentes y armar un armario cápsula con básicos.

Rona es directora de la Academia de Asesores. Gentileza

Rona explicó que para lograr un armario cápsula es necesario tener las prendas que realmente utilizamos porque muchas veces se dejan las que ya no se usan y así, actualmente, el 90% de las mujeres tienen un montón de ropa que no utilizan, solo el 30% del vestidor suelen disfrutar.

Hacer un detox para usar todas las prendas. Foto: Pinterest.

“Por esta razón, se debe hacer un detox del armario, es decir, sacar las prendas y accesorios que no usamos. Se recomienda hacerlo 2 veces al año con el cambio de temporada. Lo ideal es quitar lo que en el último año no hemos usado. Al separar lo que no usas, vas a darle mayor versatilidad a tu vestidor porque todo lo que tengas lo vas a utilizar. El detox del placard es sumamente importante para poder hablar de un vestidor inteligente”, agregó Rona.

La diseñadora sumó que para tener un vestidor inteligente hay que hacer compras inteligentes. Para esto es importante pensar en 3 ocasiones de usos diferentes para llevar la prenda que estoy comprando. Si a esa pieza le tengo que comprar el accesorio o la otra parte para que combine, estoy haciendo una mala inversión. Un ejemplo de esos 3 usos es, por ejemplo, me compro un blazer y se puede lucir con un jean y zapatos para ir a la oficina, también lo puedo llevar en un look de noche, para salir. Además, lo puedo matchear con un short de jean, una remera estampada y unas zapatillas, logrando un look diario súper canchero. Con una sola prenda pudimos lograr 3 looks totalmente diferentes. Si nosotros logramos tener esta versatilidad y darle a la ropa múltiples usos, podemos tener un armario inteligente y amortizar nuestra economía con las compras que hacemos.

Pocas prendas y todas útiles es la clave. Foto: Pinterest.

“Independientemente del estilo, la edad, el trabajo que tenga y otros factores, todas las mujeres deberían tener una cápsula de básicos en su vestidor. Este tipo de prendas son aquellas atemporales, clásicas, de color neutro, como el negro, blanco, beige y gris, que combinan con todo el vestidor. Nos ayudan a complementar el look. Por ejemplo, si tengo una pieza estampada o colorida, le sumas un básico y es muy sencilla esa combinación”.

Romina comentó que, también, se deben tener en cuenta, las tipologías atemporales, por ejemplo, para la parte superior se deberían tener remeras, poleras, blazers, camperas de cuero y de jean de los colores mencionados anteriormente, estos serían los básicos. Y para la parte inferior, un ítem básico es el jean con corte recto básico sin información, es decir, sin tachas, tajos, entre otros, como también, un pantalón negro y blanco. En cuanto a accesorios, que sean carteras en colores clásicos sin herrajes y sin tanto detalle. En el calzado, se debe tener en cuenta lo mismo.

“Para tener un armario inteligente, uso mucho la regla ? que es para tener un equilibrio y no tener el vestidor lleno y sin uso. Es decir, una prenda de abajo por 5 de arriba porque así logramos un montón de conjuntos y combinaciones sin tener tantas prendas inferiores. Al cambiar la pieza superior, cambia el look y genera algo distinto porque la prenda de arriba siempre está más a la vista”, finalizó.

Muchas gracias Rona por compartir tus tips para armar un armario cápsula, hacer compras inteligentes y lograr diferentes looks con básicos.

Clickea aquí para conocer más acerca de asesoramiento.