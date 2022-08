Los jeans de Paula Echevarría para combinar con tacones

La actriz, modelo e influencer Paula Echevarría tiene los jeans ideales para usar con tacones, sean de plataforma, stilettos o botas con taco.

¿El motivo? El vaquero de cintura alta recto estiliza la figura y su diseño cropped permite que los tacones sean tan protagonistas del look como el jean ¡Anímate a recrear su estilo!

El cinto de cristales termina de marcar la cintura para estilizar la figura junto con los tacones. Fuente. Instagram

Paula Echevarría: amor por los jeans y los tacones

El combo estiloso de jeans y tacones es un hit entre it girls y celebridades, y por supuesto, también lo es en el street style. Por eso, conviene prestar atención al tipo de pantalones denim que son adecuados para llevar con tacos, porque no todos lo son.

No solo Jennifer Lopez es capaz de hacer un match perfecto entre jeans y stilettos, también celebridades como Paula Echevarría se suscriben a esta tendencia. En su versión, en vez de los clásicos stilettos de la diva del Bronx van mejor las plataformas pero ¿esto tiene que ver con el modelo de jean? Veamos.

El mejor jean para tacones

¿Existe un diseño de jeans que queden mejor con tacones? ¡Claro que sí! Como Paula Echevarría, experta en estilismo, debes tener en cuenta algunas cuestiones al combinarlos.

Los jeans tiro alto alargan los glúteos, marcan la cintura y estilizan creando un efecto que los tacones continúan junto con un peinado alto. De hecho, éste fue el look que consiguió 33.260 mil Me Gusta en redes sociales y no es casualidad.

¡Fabulosa! Fuente. Instagram.

Paula Echevarría eligió los jeans perfectos para esta dupla, porque - además- se anotó a la tendencia cropped. El hecho de que los pantalones terminen antes que los tobillos tiene el lógico efecto de estilizar la pierna, afinar la silueta, alargar la figura y colocar en primer plano los zapatos, para lucirlos como nunca.

Junto con un cropped top con estampa super original en tonos amarillo y naranja con detalles en plata, la celebridad deslumbró con sus plataformas naranjas con transparencias y su increíble escote halter gracias, en buena parte, a sus estilosos jeans.

Recto en su pernera, también le permitió sumar elegancia sin revelar la ubicación exacta de sus rodillas, creando la ilusión de piernas infinitas.

¡Un lookazo de Paula Echevarría para inspirarse! ¿Te animarás a probarlo?

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.