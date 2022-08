Las prendas a cuadros que vas a querer llevar en tus looks primaverales

Las prendas a cuadros son el must have de la temporada primavera-verano. Puedes llevarlos en faldas, camisas, vestidos, carteras, remeras, pilusos y en muchas más. Con estas piezas estampadas lograrás looks más cancheros, ligeros, frescos y divertidos. ¡Inspírate para lucir esta tendencia!

Existen diferentes tipos de cuadros en la ropa. Algunos de ellos son: pata de gallo, tartán, vichy, príncipe de gales, entre otros. Estas estampas son las que llevan las más fashionistas en sus looks.

A continuación, los mejores looks con prendas a cuadros. ¡Anímate a llevar la súper tendencia con estilo!

Falda a cuadros

Lucía Bárcena, blogger de moda y lifestyle, se animó a llevar lo último en moda y optó por una falda midi cruzada. Se caracteriza por tener una estampa de pata de gallo en rojo y blanco y ser súper elegante y acorde para un look canchero. La influencer lo combinó con otro must have que es una camisa con plumas y le sumó unas sandalias y un bolso de mano. ¡Look primaveral y elegante!

Amamos este look para una cena. Foto: Pinterest.

Conjunto de cuadros

Un blazer y un pantalón de lino a cuadros es el conjunto perfecto para tener en nuestro armario. Es ideal para todo tipo de cuerpo y edades porque le aporta un toque canchero y de frescura a los distintos estilos. Además, se caracteriza por ser muy cómodo y versátil.

Este conjunto es TODO. Foto: Pinterest.

Lo puedes llevar con una camisa por debajo, con o sin remera, con un bandeau o un bralette. Como también, lo puedes matchear con sandalias para lucir más elegante y con zapatillas para lograr un look canchero. ¡No olvides sumar accesorios que siempre levantan el outfit!

Vestido

Los vestidos son la prenda perfecta para la próxima temporada porque son súper cómodos, versátiles y frescos. Si los llevas con una estampa a cuadros, le sumas estilo a tu look. Son ideales para llevarlos con zapatillas, gafas y una tote bag. ¡Nos encanta como lucen, tanto para personas jóvenes como para adultas!

Es una prenda súper juvenil. Foto: Pinterest.

Si tienes prendas a cuadros, estos fueron algunos looks para que te sirvan de inspiración y lucir como toda una fashionista. ¡No olvides añadir accesorios porque siempre suman en los diferentes outfits! ¿Te animarías a llevar esta estampa tendencia?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!