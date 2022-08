Los fabulosos jeans de Kaia Gerber que puedes combinar con todo

Además de ser la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber es una modelo y actriz estadounidense. Tiene tan solo 20 años y ha demostrado la importancia de tener unos buenos genes para triunfar en la moda. Así, luce unos fabulosos jeans que combinan con todo.



Conoce las prendas que definen su estilo

Digna hija de la belleza, Kaia Gerber ha definido su propio estilo. Por eso y por su belleza innata es que viene triunfando en el mundo de la moda. Hija de la top model Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, su fulgurante y precoz trayectoria ya incluyen trabajos para grandes marcas como Alexander Wang o Miu Miu.

Sin dudas, es un relevo generacional en toda regla y así como su madre, presume de ir por la vida de lo más cómoda y, a la vez, ser estilosa. Kaia va camino a convertirse en una de las modelos con las carreras más meteóricas de cuantas se puedan recordar.

Ella misma ha declarado: “Muchas veces me preguntan qué me ha enseñado mi madre sobre ser modelo. Lo que me ha legado es va más allá de cómo posar. Me ha enseñado a ser puntual, amable y a valerme por mí misma”. Así se la ve, protagonista de campañas y primeras portadas.



Cómodo y moderno: Kaia Gerber sabe cómo combinar los jeans

Si hay algo que la hija de Cindy Crawford aprendió en el mundo de la moda, es que a la prenda que toda mujer tiene en su armario, los jeans, los sabe combinar como ninguna. Puede convertir su outfit en un referente perfecto tanto para el día como para la noche.

Veamos este look, donde claramente demuestra que los jeans se pueden combinar con todo. Los luce con una remera blanca corta, una chaqueta de cuero, un cinto plateado tipo cadena en tiras y unas botas de taco y punta negras altas.



Los jeans elegidos para este outfits son desflecados y cortos, más bien anchos y de tiro alto. Un look que se puede aplicar para cualquier mofmento.

Kaia Gerber luce jeans desflecados perfectos para el día o para la noche - Fuente: Vogue

La modelo también demostró que sus jeans predilectos son combinables y los lució con una básica negra, estilo saquito abotonado corto.

Kaia Gerber sabe cómo combinar los jeans con todo - Fuente: Instagram @kaiagerber

Este último es un total denim. En medio de un espectáculo con mucha historia, bajo la marca de Channel, desfiló una chaqueta y unos jeans con recortes por todos lados como si fuesen parches. Muy canchero, definió el look con unas botas doradas, muchos accesorios, increíblemente maquillada y con un estilo muy similar al que tenía acostumbrado su madre. Kaia Gerber desfilando jeans - Fuente: Instagram @kaiagerber

No caben dudas de que Kaia Gerber es una fan de los jeans y así también se la vio por las calles, con una remera azul y una campera de cuero. Muy estilosa. Kaia Gerber luce cómoda un look muy casual con jeans - Fuente: Instagram @kaiagerber

¿Cuál de todos los modelos de jeans de Kaia Gerber prefieres para combinar con tus prendas favoritas?



