Los jeans de Amaia Salamanca ideales para estilizar la figura

Cada tanto, Amaia Salamanca nos invita a inspirarnos en nuevos looks. En esta oportunidad, lució unos jeans super campana que alargan tus piernas hasta el infinito. Lució al más puro estilo setentero. Inspírate en todas sus opciones.



Los jeans ideales para alargar las piernas

Un jean recto siempre es clave para recrear el look de Amaia Salamanca. Puede ser un mom jeans o unos vaqueros bootcut, perfectamente. Eso sí, siempre de tiro muy alto porque son ideales para alargar tus piernas.

Este tipo de jeans saca de apuros en cualquier momento del día y hasta se pueden llevar durante todo el año. La actriz ha combinado los suyos de forma muy eficaz con un top de escote bardot, que, por supuesto, es el que más alarga la silueta.

La clave: La combinación

Los jeans de Amaia Salamanca ideales para alargar tus piernas - Fuente: Instagram @amaiasalamanca

En cómo combinarlo está la clave del look de Amaia Salamanca. No dejó todo su perfecto outfit en manos de sus jeans. Tuvo en cuenta que el escote bardot le dejara los hombros al descubierto, confiriéndole al look ese aspecto romántico y seductor.

Cualquiera de sus combinaciones favorece a todos los cuerpos y lo mejor es que el estilo es muy fácil de copiar. Se puede llevar tanto de día como a la noche, pero con distinto calzado y complementos que encajan en cualquier estilo y edad.

Este top básico off shoulder de Shein es perfecto para recrear el look de la actriz con sus jeans. A tener muy en cuenta que este modelo bootcut con bolsillos siempre estiliza la figura y alarga las piernas. Es que, en detalle, la función de los bolsillos delanteros disimula la cadera. Sin dudas, es un básico de fondo de armario para llevar con todo tipo de tops, blusas y las básicas camisetas básicas de verano.

Qué características atesoran los jeans de Amaia Salamanca

Básicamente, son perfectos porque mezclan las mejores tendencias (de jeans) que ha habido en la historia de la moda. Son como un estilo a los palazzo. Es decir, que son largos y tienen las perneras super anchas, perfecto para alargar tus piernas.

Los jeans de Amaia Salamanca ideales para alargar tus piernas - Fuente: Instagram @amaiasalamanca

Pero bien, lo mejor que atesoran estos jeans que en este caso lo combino con una musculosa básica, es que tienen la cintura exageradamente alta (más allá del ombligo y casi hasta el pecho), por ello favorecen como unos típicos vaqueros pitillo, que son sus preferidos.

Ella es glamour, pero apuesta a lo cómodo y tu ¿Te animas a usarlos? ¿Con qué los combinarías? Cuéntanos.



Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu estatura ni ninguna otra característica física!