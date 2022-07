Estos vestidos tendencia son los ideales para una fiesta

Las fiestas son ideales para lucirte y llevar tus looks a lo más alto. En esta nota, te dejamos lo último en vestidos de fiesta para que puedas disfrutar de un gran evento, ya sea de día o de noche. Por lo general, esta prenda es muy atemporal y puedes comprarte uno y usarlo por años. ¡No te pierdas estas tendencias que son furor!

Vestidos cut out

Este estilo es totalmente atemporal, perfecto para las bajas temperaturas como para las altas. Se trata de recortes y agujeros estratégicos, que se le hacen al vestido, para resaltar mejor la silueta.

Vestido cut out con flecos de brillos. Foto: Pinterest.



Para la noche, matchealo con accesorios dorados, botas media caña, un sobre de mano y un blazer, en el caso de que haga mucho frío le puedes añadir un tapado, para estar más abrigada y lucir más chic. ¡No olvides que la actitud es todo!

Vestidos con una manga

Este tipo de vestido es perfecto para cualquier edad, anímate a llevarlo corto o largo. Llévalo de los colores de la temporada, que son el azul eléctrico, verde, anaranjado, lavanda y fucsia y, no olvides los clásicos , negro y blanco. Combínalo con zapatos con plataformas y un peinado tirante con gel para lucir perfecta.

El lavanda es uno de los colores de la temporada. Foto: Pinterest.

Con hombreras

Las mangas largas y las hombreras en los vestidos son el must have de la temporada. Estas últimas, aunque muchas creen que no iban a volver, volvieron para quedarse y darle un estilo vintage a tus looks. Son perfectas para llevar tu outfit a lo elegante y señorial pero muy canchero.

Las mangas largas y el corset volvieron con todo. Foto: Pinterest.

Vestidos para las que se animan más

Este año, las plumas están en lo más alto de la moda y no puedes dejar de usarlas en todas las prendas, desde utilizarlas en pantalones como en vestidos. Úsalo en colores neutros, como el blanco, y con perlas, otro must have de la época. Quedan perfectas y son atemporales.

El vestido tendencia lleva plumas y brillos. Foto: Pinterest.

Además, una tendencia que nunca se fue, son los brillos en la ropa. Son ideales para looks oscuros y nocturnos. ¡Atrévete un poco más, usa brillos y plumas!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!