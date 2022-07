Ester Expósito lleva los pañuelos tendencia 2022

Ester Expósito es una joven actriz muy conocida por desempeñar el papel de Carla en Elite, serie española que durante mucho tiempo fue de las más elegidas en Netflix. Ella, además, fue creciendo en su carrera como modelo de marcas internacionales como Bulgari, Versace y Dolce & Gabbana. También, es elegida como portada de grandes revistas como Vogue y Elle. En esta nota, te mostraremos cómo llevar los pañuelos tendencia 2022 como ella.

Ester es una joven española muy codiciada y elegida por otras mujeres para imitar sus looks. Pero algo tenemos bien en claro: ella a través de su simpleza llama la atención. Sus outfits no son para nada jugados, de lo contrario, son muy fáciles de copiar para lucir como ella.

Los pañuelos son un clásico que desde hace mucho tiempo son parte de nuestro armario,ya que los caracteriza su atemporalidad. Pueden ser usados como tops, accesorio, bolso y de varias maneras más, y Ester Expósito los suele utilizar como accesorio en la cabeza, complemento infaltable para llevar tu look a otro nivel.

¡Estas son las formas de llevar un pañuelo para lucir como Ester Expósito!

Pañuelo pirata

Este estilo volvió para quedarse el verano pasado, aunque, muchas creían que era para looks veraniegos, se equivocaron, y con las bajas temperaturas se sigue usando. Ester lo combinó con un top, que sigue la tendencia 2022 de cuts out, un jean tiro bajo y accesorios en dorado. Look clásico pero muy a la moda, ideal para que lo uses para cualquier ocasión y a cualquier edad. ¡Siguió al pie de la letra el must have de la temporada!

Ester Expósito con un look total black. Foto: Instagram.

Pañuelo madamme

La actriz luce un pañuelo de la gran firma Versace sobre el cabello y atado por debajo de su mentón. Esta forma de uso es ideal para darle un toque señorial, elegante y canchero a tus looks. Lo combinó con una remera azul básica y labios en rosa. ¡No olvides que los básicos pueden ser reversionados para cualquier ocasión!

Perfecto para días de calor y de frío. Foto: Instagram.

Pañuelo en el cuello

Ester Expósito uso el clásico pañuelo al cuello para pasar un día de playa. Es perfecto para sumarle un accesorio a los looks veraniegos y para abrigarte un poco más en invierno. Para este invierno, es el must have usarlo con un trench, wide leg, joyas doradas y remera básica en tonos marrones. ¡No olvides que son ideales para cualquier estación!

Ester con una amiga en un yate. Foto: Instagram.

Este accesorio es perfecto para cualquier ocasión y levanta el outfit a otro nivel. ¡No puedes dejar de usarlo!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!