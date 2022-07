Las plataformas de Macy's ideales para estilizar los diferentes tipo de piernas

El calzado en general tiene su truco de estilismo y depende del que se elija mejor. Elegir los zapatos que mejor sientan según tus piernas no es nada difícil. Ten en cuenta estas plataformas Macy's ideales para estilizar las piernas y otros modelos más que vayan contigo. Descúbrelos.



Quién no sueña con tener piernas kilométricas que lleguen hasta el cielo. Pero, si la naturaleza no lo dio, no hay que preocuparse. Hay una manera de dominar el arte de la ilusión aprendiendo a elegir los zapatos ideales para estilizar las piernas y las plataformas de Macy's ayudan con ello.



Los mejores modelos de Plataformas de Macy's

Para las piernas delgadas

A las piernas delgadas, cualquier tipo de calzado le va. Sin embargo, se deben evitar las plataformas voluminosas o pesadas porque exageraría la delgadez. Las botas largas hasta la rodilla son las ideales para darle un aspecto más curvilíneo a las piernas, así como las sandalias atadas al tobillo y los zapatos de rejilla.

Sandalias de Macy´s para estilizar tus piernas delgadas- Fuente: Instagram @macys

Para las piernas gruesas

Desde Macy’s sugieren que, al momento de elegir las plataformas ideales, en este caso, es evitar las que tienen correas al tobillo porque lo ensanchan como también a las piernas.



En este caso, las botas a las rodillas son las que dan un efecto de longitud a tus piernas, los tacones de cuña porque dan soporte y altura, y los de punta larga, pero con un tacón intermedio. Todos son ideales para estilizar las piernas gruesas.

Las mejores plataformas de Macy´s para estilizar tus piernas - Fuente: Instagram @macys

Para las piernas cortas

En este caso, los tacones y las plataformas son la opción más adecuada. Evita las botas largas y las que tengan correas. Otro secreto que sugiere la marca Macy’s es elegir zapatos del mismo color del vestido, pantalón, short o falda.

Las botas de Macy´s para estilizar tus piernas - Fuente: Instagram @macys

Para las piernas largas

Es un caso especial, porque todo tipo de plataformas lucen geniales, altos, bajos, de punta redonda, cuadrada, botas, botines, no importa.

Las mejores plataformas de Macy´s para estilizar tus piernas - Fuente: Instagram @macys.

Para las piernas musculosas

Las piernas atléticas son las ideales para lucir mejor los tacones de aguja, porque destacan los músculos trabajados en el gym. Eso sí, habrá que evitar que rebasen los tobillos para que se luzcan bien las torneadas piernas.

Luce estos tacones aguja para estilizar tus piernas - Fuente: Instagram @macys

Y tú ¿Qué plataformas eliges para estilizar las piernas? Cuéntanos.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda, sin importar tu estatura ni ninguna otra característica física!