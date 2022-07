Lola Latorre y las claves para llevar jeans con estilo

Según la tendencia que lleves, son los consejos de estilista que debes tratar de seguir. Hoy es el turno de los jeans tiro bajo llevados por la Lola Latorre, hija de Yanina y Diego Latorre. Ella nos enseña sus claves que nos asegurarán una buen estilismo con estos jeans.

Vamos a arrancar diciendo que los jeans tiro bajo son bastante complicados de llevar. Según el tipo de cuerpo que tengas, es la clave que vas a usar para que estos jeans te favorezcan plenamente como a Lola Latorre. ¡No te pierdas todos sus tips!

Lola Latorre impulsa la tendencia de los jeans tiro bajo de colores. Foto: Instagram.

Lola Latorre pasa varios meses en Miami y desde allí nos enseña distintos looks más veraniegos y tropicales. En este caso, eligió unos jeans verde con líneas blancas- tendencia 2022/23 en puerta- junto con un crop top blanco de mangas cortas, zapatillas blancas y un bolso de brillantes customizado de la marca Zadig&Voltaire.

Si tu jean es de color, no dudes en añadir colores neutros en todas las otras prendas del look. Con esta clave lograrás que el jean sea el protagonista y las demás piezas acompañen y no opaquen. Si es de día, trata de elegir prendas de color blanco para que la luz se refleje y no se absorba.

Estos jeans son una moda traída de los 90' y que hoy vuelve para quedarse. Foto: Instagram.

Otra pregunta que debes hacerte antes de comprar o de combinar cualquier jean de tiro baio es si quieres mostrar todo el abdomen o parte del mismo. Lola Latorre, por ejemplo, decide mostrar todo su abdomen y parte de su torso con clásicos jeans, bandeau blanco y blazer azul.

La clave en este look se encuentra en que solo un jean y un bandeau no terminan de cerrar todo un estilismo. Fue por esto que Lolita decidió añadir un blazer en un color neutro- como el azul marino- para darle armonía al outfit y más formalidad. Si vas a usarlo por la noche, te recomendamos agregar unas sandalias de tacón para que tus piernas luzcan más estilizadas.

Lola Latorre propone tres maneras de llevar los jeans tiro bajo. Foto: Instagram.

Una tendencia en jeans son los jeans con cut-outs en la cadera unidos con grandes hebillas. Lola Latorre se decanta por ellos junto con una sudadera blanca corta o cropped. Este es un look bastante juvenil en donde la influencer usa la regla de los volúmenes.

El principio habla sobre que si la parte inferior es ajustada, la superior debe ser más holgada o viceversa. En este atuendo, Lola lo cumple de una manera exitosa luciendo muy juvenil e informal, sin quitar la sensualidad.

Lola Latorre se decanta por los jeans de tiro bajo y nos comparte sus claves esenciales para saber cómo usarlos. ¡Apunta estos consejos y lleva estos jeans!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!