Cinco formas diferentes de usar la misma camisa

Las camisas son un básico que todas deberíamos tener en nuestro placard porque son súper versátiles, cómodas y lindas. Pero, muchas veces no sabemos cómo llevarlas para que no parezca el mismo look, ¡es todo un desafío hacer un hack de moda!.

Existen camisas blancas, negras, beige, rojas y de muchos colores más. Como también, podemos encontrar de diferentes tipos de telas y estampados. Y todas son un clásico para transformar nuestros looks con toques cancheros, elegantes o descontracturados. ¡Son perfectas para cualquier ocasión!.

En Mdz Femme, nos encargamos de buscar hack de moda para que luzcas una camisa de 5 maneras diferentes.

Para un look canchero

Esta manera de llevar la camisa, anudada y abierta, es perfecta para lucir un look más descontracturado y juvenil. Esta forma es perfecta para outfit de media estación o de verano. ¡Amamos los hack de moda para llevar las camisas!

De una manera elegante

Esta forma de llevar una camisa es todo lo que está bien para una salida de noche. Es ideal para transformar un clásico nocturno en un look súper estiloso. ¡Amamos esta manera de llevarla como una capita!

Camisa/blusa

Puedes transformar una camisa con buena caída en una blusa. Es la forma perfecta para lucirla en un outfit diario para ir a la oficina, a la facu o a una juntada con amigos. Lo puedes hacer con una prenda más sobria o con una estampada ¡Nos encanta!

Camisa con un hombro

Otra de las maneras de llevar una camisa es transformarla y dejar un hombro al aire. Nos encanta esta manera para lucirla en cumpleaños, eventos y salidas. Es muy canchera y elegante para distintas ocasiones. ¡Si la llevas así, eres toda una fashionista!

Nudo clásico

Esta es la manera correcta para un look clásico y adecuado. Si eres de las que llevan outfit más básicos, esta es la transformación necesaria en tu camisa. ¡Nos encantan los nudos en las camisas, le dan un toque diferente!

Esta fue una selección de los mejores hacks de moda. Esperamos que te haya gustado esta sección de 1 prenda 5 maneras. ¡A nosotras nos encanta!

Recuerda: Estos hacks de moda son útiles para determinadas prendas. Tienes que tener en cuenta la composición de la tela para poder transformarla. Y no olvides, esta nota es sólo para inspirarte, ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!