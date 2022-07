El minivestido negro de Sharon Fonseca para inspirar en look juveniles

Sharon Fonseca, la joven esposa de Gianluca Vacchi, lució su espectacular y delicada figura que hizo perder el aliento a más de uno de sus seguidores. La pareja es famosa en las redes sociales, pero, ella en particular, inspiró esta vez luciendo un minivestido negro de ensueño.



Sharon Fonseca se robó todas las miradas con un mini vestido negro

Fiel a su buen gusto, es consciente de que el negro es el color de la elegancia. Sharon Fonseca aprovechó la llegada de las fiestas de fin de año y lució un impecable look con una de las piezas de su próxima colección.

Al ritmo de “Jingle Bell Rock” lo compartió en sus redes con un divertido video. Así es que apareció con este minivestido que hizo perder el aliento a más de uno. La joven mostró su faceta más atrevida.

De diseño abombachado, el mini vestido le resaltaba el escote pronunciado en forma de “V” con tirantes delgados que dejaron al descubierto sus hombros, el centro del pecho y en gran medida, también la espalda.

Sharon Fonseca luce un mini vestido negro corto y sexy - Fuente: Instagram @sharonfonseca

En detalle: Otra versión más atrevida y sexy

Sharon Fonseca eligió combinar el minivestido negro de otras formas también. Aquí se la vio con unas medias pantys de color negra perla y, lo más llamativo, con unas sandalias de tacón y tira en negro. La famosa novia de Gianluca Vacchi no renunció al estilismo sencillo. Por ello, para definir el look dejó su cabello suelto muy natural.

Sharon Fonseca luce un mini vestido negro corto, saco y con pantys- Fuente: Instagram @sharonfonseca

Además, como es una fan de la belleza en su rostro, resaltó sus rasgos faciales con un maquillaje ahumado en los ojos y también en los labios. La publicación acaparó la atención de sus más de 6 millones de seguidores que, además de perder el aliento, le elogiaron su buen gusto por la moda. Como si fuese poco, le resaltaron su apariencia juvenil.

“Cuando para lucir sexy, hermosa y elegante, no necesitas enseñar de más. Woow, te ves hermosa” “Quién como tú, pareces una niña de 16”, “Muy bella” y “El vestido” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el post.



¿Qué es lo que más te ha gustado de este look de Sharon Fonseca?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.