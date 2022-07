La prenda negra básica y low cost de Zara que necesitas tener

Menos es más. En materia de estilo y moda, los looks básicos y clásicos nunca fallan. Por esto, Zara tiene esa prenda negra que no debe faltar en tu guardarropas, es fácil de llevar y se puede combinar de distintas maneras, con otras prendas y accesorios.



Puedes lucir transformada en un outfit casual o elevar el look hasta convertirlo en un atuendo para salir a las pistas de baile y deslumbrar en una salida noctura. Hablamos, por supuesto, del vestido negro.

Ese comodín de una sola pieza que sirve para múltiples ocasiones y nos salva siempre.

Con sandalias de tira ¡fabuloso! Fuente. Zara MéxIco

La modelo e influencer neoyorquina Rocío Crusset ya lo tiene en versión manga larga con tajo ¡una bomba! Fuente. Instagram. @rociocrusset

Básico, low cost y de Zara: la prenda que estabas esperando para resolver mil eventos

Escote cuadrado, estiloso y por un precio de 14,39 dólares este vestido negro puede ser tuyo. En versión más larga, con mangas y con tajo o escote halter con breteles, Zara ofrece un comodín perfecto para oficiar de aliado de todos tus looks.

El escote cuadrado estiliza y aporta el toque sensual y femenino con la clavícula al descubierto. Además, las líneas rectas traen sofisticación y elegancia al diseño.

Versátil en sus dos versiones es parte de las rebajas de Zara, a un 50% de su precio original.

No solamente es fácil de combinar, sino que además esta prenda low cost, básica, se puede aprovechar todo el año. Con un blazer, una chaqueta o un abrigo de piel sintética es perfecto para salidas nocturnas junto a unos buenos tacones negros, nude o de algún color vibrante para agregarle un poco de “pimienta“ al look.

En verano, con sandalias bajas de yute o acolchadas de tira en tono coral y un gran sobre de lino, el pelo recogido y pendientes colgantes puede ser la prenda negra básica que te permita componer todo un look en tono tan elegante como chic.

El negro siempre aporta distinción y es fácil de combinar con muchos colores, incluso metalizados o superponer con otros tonos de negro: el secreto si quieres lograr un look total black es siempre recurrir a las distintas texturas.

Por ejemplo, estos vestidos negros combinados con un tapado de pelo de peluche y unas medias caladas transparentes con puntitos serán pura sofisticación en una fiesta. En cambio, si los combinas con una sandalias chatas en color plata o doradas, accesorios del mismo tono metalizado y una pashmina de color serán otra versión totalmente distinta y casual del mismo vestido.

¿Te animas a experimentar mil outfits diferentes a partir de esta misma prenda básica negra y en rebaja? ¡Adelante!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.