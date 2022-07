Jessica Biel y los looks tendencia para inspirar a mujeres mayores de 40 años

Jessica Biel es una de las actrices más productivas de Hollywood. No solo se quedó con su actuación, sino que también incursionó en la producción y dirección de películas y series como "The Sinner". Además de su carrera, hoy los protagonistas son sus looks que pueden inspirar a mujeres mayores de 40 años.

La característica esencial de Jessica Biel es que ella se apoya en ítems básicos para lograr looks en tendencia. Los siguientes son los últimos outfits que usó en distintos desfiles internacionales y te los mostramos todos.

Jessica Biel presenció el desfile de Kenzo con un estilismo extra francés y chic. Foto: Instagram.

Kenzo presentó su última colección y Jessica Biel fue una de las invitadas junto a su esposo, Justin Timberlake. Allí, pudimos verla con un traje de pantalones wide leg y blazer con estampado a cuadros en blanco y negro.

Para darle más sensualidad al look añadió un bralette negro, con el fin de mostrar más piel en su torso y lucir más estilizada. La boina negra fue uno de los clásicos que reinventó la marca en esta pasarela y Jessica lo llevó como insignia del atuendo.

La representación de que los básicos no necesitan más que combinarse juntos para brillar. Foto: Instagram.

Distinta la vimos en el desfile de Dior en París. Apostando a prendas clásicas, la actriz llevó un pantalón cargo en color beige y de cintura alta junto con una camisa blanca de mangas cortas, stilettos y bolso negro.

En esta oportunidad, nos reafirma el poder de los básicos mezclado con una tendencia como los pantalones cargo, pero no en un color vibrante, sino en uno neutro que se convierte en una pieza atemporal e imprescindible para todas las mujeres mayores de 40 años.

Jessica Biel se transforma y se apunta a la combinación de distintos tejidos y texturas en un mismo look. Foto: Instagram.

Para el último desfile de Louis Vuitton, Jessica Biel y Justin Timberlake dijeron presente con looks más osados que representaron la estética de la marca, en dónde se jugaron colores, texturas, estampados y estilos..

La actriz se apuntó a una falda de cuero y de flecos en color negro junto con una faja extra ancha que marcaba su cintura, top estampado de escote profundo, botines negros, bolso y gafas de sol. ¡Todo un lujo!

Jessica Biel se transforma y aplica su nuevo estilo con estos looks de pasarela ideales para mujeres mayores de 40 años.