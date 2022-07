La minifalda chic de Selena Gómez que puedes combinar con stilettos

¡Muy chic y sensual! La actriz y cantante estadounidense, Selena Gómez, tiene acostumbrados a sus seguidores con cambios drásticos en la elección de sus calzados. Al parecer, todo depende del día. En esta ocasión, no solo deslumbró por su look, con una minifalda, sino por su combinación con unos stilettos de ensueño. Mírala.

A Selena Gómez se la ha visto desfilar en varias ocasiones con zapatos que fusionan con su silueta. La joven va desde los mocasines a los botines y pasa realmente por todo. Se da el gusto de definir sus looks según sus ganas.

Sin embargo, en este caso, recurrió a zapatos de acabados más que elegantes y se trata de los clásicos stilettos. Mírala cómo los combinó con este look bien chic.

Cómo lucir una minifalda según Selena Gómez

Selena Gómez, de tan solo 29 años, es una inspiradora en el mundo de la moda y de eso, no caben dudas. Esta vez fue fotografiada en la presentación del nuevo lanzamiento de Rare Beauty en las calles de París.

Se la vio resplandeciente con un conjunto de crop top y una minifalda de la firma Alaïa. Con este look, ofreció cátedra de estilo sobre cómo se pueden portar unos stilettos blancos con minifalda de forma sumamente elegante y ¡súper femenina!

Selena Gómez y su look chic con minifalda y stilettos blancos. Muy juvenil. Fuente: Instagram @selenagomez

En detalle: Los stilettos blancos se llevaron todas las miradas

Sin duda, los stilettos son una de las piezas favoritas y atemporales de cualquier moda. Son los clásicos pumps, femeninos y básicos del verano. Ha llegado el momento de que todas los pongan en la primera fila del armario para combinarlo como lo hizo Selena Gómez con una de las maneras más prácticas posibles.

En su caso, como ya se nombró, los ha combinado con un set de dos piezas de punto Jacquard. En detalle, está compuesto por un crop top de manga corta y la minifalda de volantes que hace juego con el estampado en blanco y negro. Y sí, se podría decir que es un look romántico, pero, sobre todo, fresco y versátil.

Encaja a la perfección para una fiesta o una salida donde se requiera lucir chic, cómoda y elegante a la vez. Los complementos que sumó fueron perfectos. Una cartera con forma de corazón en color negro, al igual que el conjunto y firmada por la marca Alaïa. En detalle: Los stilettos blancos y la cartera en forma de corazón. Fuente: Instagram @selenagomez

Un grado de sofisticación

Selena Gómez le agregó un grado de sofisticación a este look. Para ello, lo complementó con accesorios clásicos: argollas y anillos de plata.



El toque final se lo llevó la melena suelta hacia atrás y eso confirmó que es el peinado que no falla si se quiere lucir este look durante una fiesta, un día de trabajo o simplemente, disfrutar del día.



En cuanto al maquillaje, prefirió resaltar sus labios y lo hizo con una tonalidad intensa de color uva y en los ojos, smokey.

¿Te animas a reinventar su look? Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.