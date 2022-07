Los abrigos que son LA tendencia 2022

La moda desde hace un tiempo se la está jugando un poco más . Por esta razón, los abrigos, que siempre tendieron a ser más clásicos, se reversionaron y ahora los podemos lucir con diferentes estampas. Los abrigos estampados son todo lo que queremos para lograr un look canchero y juvenil. ¡Son la tendencia 2022!

Podemos encontrar diferentes tipos de abrigos estampados, blazers con cuadrados, sweaters con rombos y flores, tapados con figuras y muchos más. Las estampas animal print, escocesa y cebra son las clásicas que volvieron pero a ellas se le sumaron algunas más. ¡Son súper versátiles y coloridas!

En Mdz Femme, nos encargamos de dejarte los mejores abrigos estampados con sus respectivas combinaciones.

Tapados

En el street style siempre se marca la diferencia y se imponen las tendencias. Los tapados estampados se hicieron muy presentes en diferentes colores y texturas. Las estampas a cuadros y líneas son ideales para combinar muchas tonalidades. Esta prenda es perfecta para llevarla en un look más formal con botas y jean o en uno más deportivo con legging, joggineta y sneaker. ¡Nos encanta esta tendencia 2022, es súper alegre!

Los tapados son todo para darle un toque canchero a tus looks. Foto: Pinterest.

Blazer

Los blazers ya no van más solo para ocasiones formales sino que ahora ya se utilizan en looks diarios. Por esta razón, se han reversionado en muchos estilos y estampados. Los a cuadros son los elegidos por las fashionistas para combinarlos con más estampas. Puedes llevarlos oversized o crop con el pantalón que más te guste y matchearlo con un básico. ¡Son perfectos para darle elegancia y estilo a los looks de todos los días!

Lo vintage vuelve con todo. Foto: Pinterest.

Cardigan

Este invierno, los cárdigan volvieron para quedarse. Las más chic se animan a los estampados súper juveniles como con nubes, flores y cuadros de diferentes colores. Son ideales para llevarlos con wide leg, borcegos y no te olvides de los accesorios que son muy importantes. ¡Son perfectos para los que se la juegan un poco más!

Look súper juvenil. Foto: Pinterest.

Sweater

Para ser toda una musa de la moda tienes que llevar estos sweaters tendencia 2022. A cuadros y con rombos son los más utilizados y pedidos por las estilosas. Son muy versátiles y fáciles de combinar. Con un jean, un blazer negro y unas botas caña media lucirás como toda una fashionista.

Look diario. Foto: Pinterest.

¡Estampas, estampas y más estampas! Estos fueron los abrigos estampados que no puedes dejar de usar esta temporada. La tendencia 2022 es todo lo que debes llevar.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!