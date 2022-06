El elegante mono negro de Zara que va con todo

Un mono negro de Zara puede ser la solución a varios problemas. Y aunque no arregla el mundo, puede hacer que dejes de sacar todas las prendas (¡absolutamente todas!) y las contemples sin parar sin conformarte con ninguna.

Sí, a veces simplemente no nos sentimos cómodas con nada, ningún outfit parece el adecuado y para eso existen las prendas “todoterreno“.

Escote con cremallera y cinturón con hebilla dorada: los detalles que hacen al mono de Zara único y tan versátil como glam - Fuente: Zara

El elegante mono de Zara ¡Va con todo!

Existen prendas y complementos que son casi infalibles: a todas nos sientan bien. Las zapatillas deportivas, los jeans rectos, las camisas oversize clásicas son solo algunas de esas piezas “salvadoras“, comodín o “todoterreno“.

No obstante, muchas veces algunos de estos comodines nos generan dudas, no sabemos cómo combinarlos o no nos atrevemos ¿Les pasa?

¡A no desesperar! Te acercamos el manual de uso de este fabuloso y sofisticado mono negro que tiene Zara y es una bomba.

Sumar elegancia y estilo en una sola prenda: el mono negro de Zara que no puede faltar en tu guardarropas

Los monos están en tendencia. Triunfan no solamente en primavera y verano, sino en todas las estaciones del año. Y éste mono negro de Zara en particular es lo más versátil que verás.

En invierno, con un buen abrigo oversize en clave animal print y botinetas negras de cuero serás la más estilosa de tus amigas y en verano, con unas sandalias chatas de tiras ¡lucirás fabulosa!

El detalle del mono negro con el cinto más glamoroso que imagines. Fuente. Zara.

La clave de apostar por prendas atemporales y a simple vista algo clásicas, es que puedes darle uso en múltiples ocasiones, combinarlas con accesorios y calzado que le definan el estilo y de paso, disfrutarlas todo el año.

El diseño del mono negro de Zara hace que sea perfecto para todos los cuerpos: la parte inferior es recta en la pernera y holgada en las caderas, dejando un buen trozo de tela como caído al estilo babuchas.

Por otro lado, el detalle del cinturón con hebilla dorada aporta elegancia al mismo tiempo que estiliza y afina la figura. Sus bolsillos delanteros y el cierre frontal con cremallera le dan el toque casual y estiloso que lo hace único.

Por último, el escote pico es perfecto para armonizar y aportar una cuota de sensualidad junto con la manga corta pero amplia ¡una bomba! Fuente. Cosmopolitan. Con sandalias es un atuendo perfecto para la temporada cálida.

Un mono negro que va con todo, al que puedes darle infinidad de usos y siempre será un acierto: piensalo con un sobre dorado y tacones negros, con gafas XXL y un bolso estilo tote bag en tono canela y tantos complementos como imagines.



¿Con qué combinarías el mono negro de Zara?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.