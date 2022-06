Los jeans gastados y súper ajustados de Ángela Aguilar

La cantante mexicana Ángela Aguilar suele llevar jeans como prenda protagonista de muchos de sus increíbles looks. Los usa incluso combinados con camisas de seda roja y tacones Yves Saint Laurent en looks tan glamorosos como originales. Pero esta vez, destacamos un outfit en tendencia que no puede faltar en tu fondo de armario: los gastados y súper ajustados.

Analicemos por qué este look siempre estiliza, aporta ese toque casual y joven que a todas nos gusta y además puede convertirse en el jean más versátil que tengas para combinar ¡con todo! Veamos.

Estilo simple que realza con accesorios y make up súper sensual. Fuente. Instagram @angela_aguilar

Los jeans gastados y super ajustados en tendencia: tal como los lleva Ángela Aguilar

Habrás notado que el street style está marcado por dos tendencias opuestas en materia de jeans: los skinny, que regresaron con fuerza después del auge de los más holgados, y los vaqueros que tienen cortes más comfy: los baggy jeans, los mom jeans, entre otros.

Ángela Aguilar, fashionista e influencer, resistió estoica el boom de los jeans en clave holgada sin soltar del todo sus modelos más ajustados.

La estrella mexicana aceptó los modelos un poco menos ajustados y sumó los mom jeans y algunos baggy con estampado cow pero guardó en su corazón y en su guardarropas los jeans ajustados hasta que resurgieron, un año después.

Lo cierto es que hoy conviven las dos tendencias sin problemas y queda demostrado en cada post que Ángela Aguilar comparte, en donde luce distintos modelos de jeans súper estilosos aunque diferentes.

Pero si hay que elegir uno de todos esos jeans, que sea el más versátil de todos, que sirva para el día, la noche, los atuendos casuales y los más formales no hay duda de que este modelo ajustado en negro gastado es el indicado para atesorar muy a mano en tu fondo de armario ¡porque va con todo!

Además, es súper favorecedor: estiliza, subraya el centro del cuerpo y permite componer los looks monocromáticos más espectaculares, por presentar ese desgaste en la tela negra que lo hace ver de un tono distinto aunque pertenece a la gama del negro.

Las claves del jean gastado y super ajustado de la voz de México

Para saber cómo combinar el jean de Ángela Aguilar estudiemos algunas características. En primer lugar, marca la forma de las piernas pero las alarga, al ser de tiro alto, marca la cintura y crea la ilusión de un torso más largo.

Además, se vuelve el atuendo comodín al ir con todo tipo de zapatos: botas, botinetas, sandalias, plataformas o pumps de taco alto.

Ángela Aguilar selecciona estratégicamente un tono negro lavado, que se vuelve un gris jaspeado y, sumado a que las costuras son en color blanco, lo vuelve una prenda estratégica para lograr un look total black pero con un toque de contraste.

La remera básica de lycra en color negro estiliza al usarla metida dentro del jean: así se vuelve un look simple, al que da gusto sumar accesorios, maquillaje fuerte y trabajar en el peinado para destacar. Así, los maxi pendientes en plata y los labios color rojo lo dicen todo.

El resultado es un look cómodo, fácil y al mismo tiempo sensual, que marca las curvas y propone todo tipo de combinaciones para la pieza de arriba, que puede dar el toque distinto según amerite la ocasión.

¿Cómo combinarías estos jeans gastados y súper ajustados de Ángela Aguilar?



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.