Looks inspiración para llevar corset con distintos estilos

Aunque ya se venía viendo, en mayo, la Met Gala y las pasarelas confirmaron que el corset se reinventó y se vuelve a imponer como una tendencia absoluta. Celebridades como Gigi Hadid, Bella Hadid y Billie Eilish utilizaron esta prenda para darle mayor elegancia a sus looks.

Pero antes de darte algunas sugerencias, ¿te contamos un poco sobre su historia? El corset fue muy popular en Europa en el siglo XVI, tuvo su origen en Italia pero alcanzó su popularidad cuando Catalina de Medici lo introdujo en la corte en Francia. Fue una prenda que, históricamente, se consideraba un símbolo de opresión, belleza y un medio de castidad ya que, en un principio, mientras más apretado era, más digna y santa era la mujer.

En su momento, el corset victoriano causaba problemas de salud porque estaba diseñado para aplanar el vientre y reducir la cintura, provocando desplazamientos en los órganos y fracturas en los huesos. Hoy en día, esto se regularizó y ahora son acordes al cuerpo, sin dañar al mismo. Ten en cuenta que si lo usas a diario puede causar algún tipo de daño.

Como también, eran usados por debajo de la ropa, como ropa interior, pero ahora cambió y se usan a la vista de todo, aportándole sensualidad y toques cancheros al look. Podemos encontrar con transparencias, cordones, de cuero, con encaje, botones y muchos más. Por esta razón, en esta nota vamos a mostrarte cómo llevarlos para lograr un outfit juvenil y lucir una super tendencia esta temporada.

Inspo

Para un look diario de invierno es perfecto combinarlo con cualquier tipo de jean, un blazer y accesorios. Queda super clásico y casual para cualquier ocasión. Puede ser utilizado en cualquier época del año.

Amamos este look. Foto: Pinterest.

Para una fiesta de noche o alguna salida nocturna es ideal armar un look total black con un traje sastre y un peinado con gel. ¡El estilo y la elegancia se fusionan en un solo outfit para hacerte lucir como una verdadera diosa!

¡La elegancia de este outfit es todo! Foto: Pinterest.

Si quieres llevarlo a otro nivel matchealo con una camisa por debajo, un tapado de abrigo y guantes transparentes, como también con un cardigan y una falda midi al cuerpo con medias . El must have de la temporada es muy canchero y versátil. ¡No olvides que la moda no sabe de edades, todo es para todas!

Look muy fashionista en el street style. Foto: Pinterest.

Somos fanáticas de esta tendencia. El corset se reversionó para darle un viraje juvenil a nuestros looks. ¿Te animas a usarlo?

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!