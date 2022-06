Shakira y Julia Roberts muestran cómo llevar un short de jean canchero

Siempre las vemos espléndidas y glamorosas en las alfombras rojas de todo el mundo. Pero por supuesto, también son mujeres que cuando no están delante de los flashes disfrutan de estar relajadas y con un estilo informal. Julia Roberts con 54 años y Shakira con 45, coinciden en elegir los shorts de jeans como un básico infaltable, y nos muestran cómo llevarlo con estilo juvenil y canchero.

Los shorts de jean son esas prendas imprescindibles, que nunca fallan. Pasan los veranos, pasan las tendencias y ellos siguen ahí. A veces ultracortos, otras rotos, con tachas, cintura alta, piernas anchas, hay muchas variantes y modos de combinarlos y en eso se encuentra el secreto de su éxito. Son una prenda tan versátil que puedes usar de día, pero con los accesorios indicados también puede ser un básico de noche.

Fiel a su estilo rockero, Shakira apostó por unos shorts desgastados, con agujeros y bajo raído.

Versión rockera

Sabemos que Shakira es bastante ecléctica a la hora de armar sus looks. Le gusta jugar con la moda y las tendencias. Pero sin dudas hay un estilo que es de sus preferidos: la onda rockera cool. Y en esta propuesta el short de jean va perfecto. En este caso la cantante colombiana apostó por unos shorts desgastados, con agujeros y bajo raído. Son la solución perfecta si lo que buscas es un look más informal y desenfadado. Aunque también con una camisa blanca y unos zapatos de tacón puedes usarlo para un evento más arreglado. En este caso Shakira combinó los shorts con una remera con inscripción con el tono tendencia 2022, very peri, el mismo que utilizó para su video Te felicito. Los anteojos aviador esmerilados son el toque ideal.

Julia Roberts decidió apostar por una propuesta clásica, pero de estilo relajado y juvenil. Combinó el short de denim con camisa de lino.

Estilo clásico y juvenil

En el caso de Julia Roberts decidió apostar por una propuesta clásica, pero de estilo relajado y juvenil. Es la versión que siempre te permitirá estar acertada, y perfecta para mujeres mayores de 50.

La actriz de Mujer Bonita eligió un short de jean corto, pero sin pasarse, con bajos raídos y cintura alta que resulta muy favorecedor. Lo acompañó con una musculosa verde militar y una camisa de lino azul abierta, otro infaltable en el guardarropas de verano ya que con esta camisa puedes armar diferentes looks, más informales y más arreglados, de día o de noche de acuerdo con los accesorios que la combines.

Otro detalle tendencia en el look de Julia Roberts que puedes imitar son los collares de distintos largos, superpuestos, combinando distintos tipos y grosores de cadenas, que quedan muy cancheros. Los anteojos modelo aviador también son otro ítem que nunca pasa de moda y siempre queda bien.

Shakira optó por una camisa anudada en la cintura, para darle un toque aún más descontracturado a su look, y una gorra deportiva a tono.

Deportivo urbano

Otra de las tendencias que más le gustan a Shakira son los looks deportivos urbanos, en los que como su nombre lo indica combina prendas que antes usabas solo en el gimnasio, para outfits para salir a la calle. En este caso la cantante utiliza el mismo short de jean tono claro, con ciertas roturas en la zona de los bolsillos y dobladillos, pero los combina con prendas distintas para crear una propuesta estilística diferente. Shakira eligió una camisa en tono lila, que lleva anudada en la cintura, para darle un toque aún más descontracturado a su look, y una gorra deportiva a tono.