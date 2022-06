Así son las prendas con impresión 3D, el futuro de la moda

La impresión 3D está en auge en todos los sectores, incluyendo el sector moda. Estas prendas están caracterizadas por ser más económicas y sostenibles. ¡Son capaces de ahorrar tiempo y dinero a la hora de producirlas!

Podemos encontrar dos tipos de impresión de prendas, de piezas rígidas y flexibles. Estas últimas son las más utilizadas porque su material es más maleable y elástico para adaptarse al cuerpo. Pero aún así, cuentan con muchas limitaciones, por lo que aún son vistas sólo en desfiles o en pasarelas.

Vestido realizado con diferentes piezas 3D. Foto: Pinterest.

La fabricación de las mismas se realiza a través de la impresión de diferentes partes y el ensamble en una pieza final, que por lo general se hace a mano. Aunque parece ser un trabajo de hormigas, ¡no lo es!

La impulsora de esto fue Danit Peleg, diseñadora de moda israelí, que creó la primera colección de ropa 3D en 2014. Por esta razón, en 2018, ella fue reconocida por Forbes como una de las mujeres en tecnología más importantes de Europa. Ella trabaja con Filaflex, material flexible, a la hora de diseñar.

Campera realizada por Danit Peleg. Foto: Instagram @danitpeleg3d

Hoy en día, podemos encontrar accesorios, calzados y ropa. Los más utilizados en el mundo de la moda son los accesorios porque son prendas más livianas y más cómodas de llevar, como por ejemplo una cartera, unas gafas de sol y, por qué no, unos guantes, que son el must have de la temporada.

En tanto al calzado y a la ropa, de a poco se va incursionando en ellos para poder llevar a esta industria a un viraje medioambiental. Grandes marcas como Nike, Adidas y New Balance imprimen partes, como las plantillas y las suelas, para sus zapatillas. Estas firmas multinacionales siempre buscan mejorar la calidad y la responsabilidad social en su producción.

Estas prendas de impresión 3D van en contra y se diferencian del conocido “fast fashion” porque hablamos de una moda rápida, con bajo costo pero que no provoca contaminación, es más, busca reutilizar el plástico. ¡Son ideales para el consumo responsable!

¡Reutilizar y reciclar está de moda! ¡Una gran iniciativa que está en auge!