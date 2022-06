Ana de Armas y sus looks favoritos firmados por Louis Vuitton

Ana de Armas es una actriz de raíces cubanas que ha hecho su carrera en Hollywood desde abajo. Con sus buenas actuaciones y su belleza fue elegida como la nueva Marilyn Monroe en la película, "Blonde". Al igual que la estrella de cine, la joven actriz se luce en las alfombras rojas.

Y no es porque sí, sino gracias a los fantásticos diseños de la casa francesa Louis Vuitton. Esta ha sido una de las marcas que la ha acompañado desde el principio y la ha vestido para lucir fabulosa en distintas ocasiones que marcaron su ascenso en la moda y Hollywood.

Ana de Armas y su último look en el desfile de Louis Vuitton Crucero 2023. Foto: Elle.

Para el último desfile de Louis Vuitton, Ana de Armas era una de las invitadas de lujo junto a otras famosas como la editora de Vogue, Anna Wintour, o la actriz Emma Roberts. En este desfile, resaltaron los looks con formas holgadas y asimétricas al igual que una de las tendencias 2022: las botas altas.

La actriz reunió todos los requisitos usando una falda plisada de terciopelo negro y corte A junto con un sweater azul oscuro de cuello alto y pequeños apliques en dorado. Por supuesto las botas altas no podían faltar, al igual que el pequeño bolso azul con las letras LV en dorado.

Rosado y negro, una delas combinaciones más fashionistas dedicada a Louis Vuitton. Foto: Elle.

Un año antes, Ana de Armas se hizo presente en otro desfile de la marca francesa con un look totalmente distinto al anterior. En esta oportunidad, optó por un vestido rosado pastel con botones dorados y ribetes plateados. La prenda parecía sacada de la década de los 60 gracias al corte recto y al escote súper cerrado.

La cubana lo combinó con un tapado negro, bolso negro con asa dorada y botines negros con apliques plateados. Como buen look sesentoso, no podía faltar el famoso flequillo en su pelo y un moño medio para enmarcar su rostro.

Ana de Armas enloqueció a sus seguidores con este ideal vestido negro de Louis Vuitton. Foto: Twitter.

Por último y para el estreno en Londres de la última película de James Bond, "No Time to Die", Ana de Armas se lució con uno de esos vestidos que son tan clásicos que no necesitan de nada más para valerse. Por supuesto que el diseño estaba firmado por Louis Vuitton y fue uno de los estilismos que realzó su figura y su estrellato.

Hablamos de un vestido largo de escote en V profundo, tirantes con apliques de cristales plateados y un tajo o cut-out en la pierna que llegaba hasta casi su cadera. Como complementos solo eligió unas sandalias de tira negras y unos pequeños pendientes. Nada más que decir más que perfección.

Ana de Armas se alianza con su firma de cabecera, Louis Vuitton. y logra los mejores outfits de Hollywood. ¡Aplausos!