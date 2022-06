Cinco claves para llevar el cabello alisado como Zendaya

Con 25 años, Zendaya es una de las figuras más prometedoras de Hollywood y ya ha protagonizado una seguidilla de éxitos: "Spiderman", "Dune" y "Euphoria". Su carisma y magnetismo también la convirtieron en musa de marcas de lujo y en figura estelar de eventos de moda, como ícono e inspiración. Su cabello suele robarse todas las miradas ya que la actriz juega mucho con él.

Por eso, invitada especial a la Semana de La Moda, asistió al desfile de Valentino con un look para detenerse a admirar.

Zendaya, impecable. Fuente. Vogue.

Hizo su aparición con un traje estilo sastre de tres piezas en color fucsia firmado por Valentino que tiene el detalle de que su tela es ultraliviana, pero no por ello sin textura: repleta de rosas confeccionadas con el mismo género parece una mezcla perfecta entre moda etérea y el glamour necesario.

El pronunciado escote de la blusa de gasa desabrochada jugaron a la perfección con su melena suelta cortada en un increíble long bob. Veamos cuáles son los secretos de Zendaya para llevar el cabello alisado y lucir tan fabulosa.

Ley del equilibrio: el cabello también debe estar acorde al diseño pues todo es estilismo

Nos referimos al escote pronunciado de Zendaya porque, además de quedar espectacular, tiene relación con su peinado.

La manera en la que se lleva la melena es clave en cualquier estilismo. Sino recordemos lo importante que es al lucir un modelo de vestido strapless que el cabello quede recogido para que se luzcan los hombros, lo cual también estiliza el rostro y el cuello.

Así, vemos que el escote es perfecto para balancear el cabello alisado midi que cae hasta sus hombros.

Raya al costado: cabello alisado pero al estilo sixties

Otro de los trucos del look de Zendaya es la inspiración de época. El estilo en color rosa fuerte que coronó con unas plataformas de invierno XXL del mismo tono y firmadas también por Valentino necesitó distintos elementos para evocar la década del 60'.

La melena lacia pero con las puntas hacia arriba, junto con la raya a costado, fue el elemento clave para dar una reinterpretación de cómo llevaban el cabello en aquel momento las jovencitas más modernas.

El brillo y fulgor de la melena de Zendaya: ¡un producto mágico sobre el cabello sano!

La actriz de "Euphoria" cuida su cabello con una estricta rutina de hidratación y nutrición una vez por semana.

Usa mascarillas, no coloca demasiado acondicionador, salvo en las puntas, y claro: para las alfombras rojas sabe que cuenta con un producto que termina los peinados en seco y les otorga aún más brillo. Se aplica durante el brushing y al ser de terminación acuosa no deja residuos y sí refleja aún más la luz sobre el color del cabello, ¡Queda increíble!

El corte long bob de Zendaya

La manera en la que está cortado el cabello es, por supuesto, la mayor de las claves. Zendaya se lo recorta y lo cambia varias veces según sus distintos personajes y looks, pero sobre todo adora aquellos cortes que le permitan conservar el pelo entero con pequeñas intervenciones desgastadas que den la impresión de distintas capas de pelo.

En realidad los cortes están a la altura de las puntas, lo cual permite ese juego de los sesenta, como peinadas hacia afuera, sin quitarle peso al pelo.

El flequillo es falso, ya que no aparece recortado sino que son unos mechones delanteros, lisos y algo recogidos detrás de la oreja. Esto enmarca el rostro y favorece todas las facciones.

Estilo sesentero para Zendaya. Fuente. Vogue.

Zendaya apuesta por el pelirrojo

El efecto cobrizo de su color castaño de base convierte el pelirrojo oscuro en el tono perfecto para realzar cualquier look de color o blanco y negro. Además, el maquillaje color tierra y el efecto eyeliner egipcio le da una mirada más profunda a tono con la potencia del color del cabello alisado. ¡Espectacular!

Y tú, ¿Qué esperas para recrear este look de Zendaya en tu próximo evento?

Igualmente, recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un look que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!