El corderoy es el must have de la temporada

La moda de los 90’ volvió, y por supuesto, el corderoy no podía quedarse afuera esta temporada otoño-invierno. Este género es ideal para las bajas temperaturas porque su tejido grueso y áspero ayuda a mantener el cuerpo a temperatura. Es conocido también como pana y se diferencia del terciopelo porque, este segundo, tiene base de seda y no se fabrica en algodón.

Esta temporada va a ser el ítem más elegido en pantalones, camisas, camperas, faldas y blazers. A este must have lo vamos a ver en colores rosas, negros, marrones, rojos y azules. ¡Es perfecto para lucir canchera los días de frío!

En esta nota seleccionaremos posibles looks para armar con tu prenda de corderoy.

Total look

Hace tiempo venimos viendo que los total looks son el must have de la temporada, y el corderoy también se suma a eso. Un conjunto de blazer con pantalón ancho y remera básica es el look perfecto para ir a trabajar con estilo. ¡Recuerda que los accesorios son tu gran aliado, no los olvides!

Conjunto rosa súper juvenil con corderoy. Foto: Pinterest.

Pantalones

Los pantalones que se van a usar son los jeans mom, wide leg, super anchos o los clásicos, pegados al cuerpo. Es ideal para matchearlos con blazer, trench, campera de jean, remera básica, sneaker y pañuelo. ¡Lo que más nos gusta de esta tendencia es que la combinan de muchas maneras y colores!

Pantalón en diferentes tonalidades. Foto: Pinterest.

Camisacos

Las camisas holgadas son el complemento ideal para tener en nuestro guardarropa y también para armar nuestro outfit porque le da un toque juvenil. Podemos combinarlas con un jean básico, accesorios y una polera. Las botas serán las encargadas de darle el estilo final a tu look. ¡Es una prenda muy versátil!

El camisaco es una prenda muy versátil y atemporal. Foto: Pinterest.

Jardinera

Si hay algo que necesitan tus looks de otoño-invierno es una jardinera de corderoy. Es perfecta para usarla con un sweater, unas zapatillas blancas y un accesorio en la cabeza. Es un conjunto ideal para salir a tomar el té con amigas.

La jardinera te rejuvenece. Foto: Pinterest.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!