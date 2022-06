Cómo usar shorts biker luciendo juvenil como Sofía Pachano

Sofía Pachano es de esas mujeres que tienen un estilo muy particular que puedes caracterizar desde lejos. A la influencer le gusta usar colores, prendas y estampados juveniles como los shorts biker. No importa si en tu país están en casi verano o invierno, ya que los looks te servirán para todo el año.

Aunque seguramente pensarían que estos shorts son de verano, hay diferentes mujeres que los usan en invierno. Sofía Pachano los lleva todo el año con diferentes prendas y sus outfits son ideales para clonar, añadir o reemplazar piezas según la temporada.

Sofía Pachano rompe los esquemas y usa shorts biker en esta temporada. Foto: Instagram.

En el primer look, Sofía Pachano eligió shorts biker estampados junto con un sweater color coral y botines negros de punta cuadrada. Este es un estilismo extra fácil de lograr: solo necesita un short biker estampado y un sweater de cualquier color que combine con tu prenda inferior.

Los zapatos puedes modificarlos por unas zapatillas del mismo color que tu sweater o blancas, y puedes añadir un blazer sastre holgado para producir un estilo athleisure entre las bikers deportivas y el blazer más elegante y formal.

Los shorts biker son aliados para el día o la noche. Foto: Instagram.

Un atuendo más nocturno para llevar shorts biker es este de Sofía Pachano, en el que usó unos shorts estampados de fondo negro y mini moños blancos, haciendo juego con su top de cuello alto y una camisa translúcida negra brillante. El toque disruptivo lo pusieron sus borceguíes amarillos, que ayudaron a darle una vibra más juvenil al outfit.

Lo bueno de conseguir un conjunto de shorts biker + top es que luego puedes usarlos por separado con otras prendas. Por ejemplo, estos shorts puedes combinarlos con una camisa blanca holgada y sandalias o zuecos blancos sin tiras para que tus piernas luzcan más largas.

Sofía Pachano también intenta mezclar estilos deportivos con zapatillas y sudaderas. Foto: Instagram.

Por último, Sofía Pachano nos muestra un look más despreocupado e informal con unos shorts biker negros, una sudadera blanca con estampa floral y zapatillas blancas. Aquí, la cocinera se alejó de su estilo más nocturno por uno más diurno y deportivo.

Las zapatillas con shorts biker es la combinación más usada o que más verás en las calles. No hace falta que la uses con sudadera, sino que tú puedes darle tu propio estilo con camisas, blazers o crop tops.

Sofía Pachano vuelve a introducirnos los shorts biker para que los llevemos todo el año. ¿Cuál es tu look favorito?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!