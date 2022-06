Jennifer Lopez y un gran look con mini short y botas

Ya sea con botas altas de plataforma abismal, unos leggings o un traje de sastre formal, Jennifer Lopez sí que sabe cómo paralizar el mundo. En varias oportunidades, la cantante nos muestra cómo llevar mini shorts tengas la edad que tengas.

Sí, así como se indica, Jennifer Lopez, con su estilismo y buen gusto, da cátedra de cómo llevar y combinar cualquier prenda. Por ello, ya no es para nadie un secreto que revoluciona con sus outifts en cualquier época del año. Ahora, confirmó que unos diminutos mini shorts con botas se llevan con más firmeza que nunca, en cualquier época del año.

Mini shorts y botas: El mejor look de Jennifer Lopez

Veamos cómo es que Jennifer Lopez lleva los mini shorts que todas proclaman. Primero, se tiene que tener en cuenta que es una prenda que juega un papel primordial en los días de verano. Sin embargo, estas ideas son perfectas para cualquier look.

Una lección fascinante de estilo lo indica la cantante usando mini shorts (de cualquier tela) con unas botas casual y con aires muy vanguardistas. Además, para completarlo, inspira a que se lleve el cabello suelto con libertad y accesorios con terminaciones trenzadas (que pueden ser en cadenas). Todo ello será la clave para darle más dinamismo al look."

Apuesta a otros outfits con mucha sensualidad

Cabe señalar que los mini shorts de jean, de por sí solos, tienen que estar en cualquier armario porque promulgan un grito de sensualidad y mucha comodidad.

Jennifer Lopez usó en sus redes sociales para promocionar la canción de la película Marry Me, en la que actuó con Maluma y Owen Wilson. Pero no todo quedó allí, entre las imágenes que compartió, hay una serie de fotografías con diferentes looks compuestos por estas prendas básicas que ya nombramos. Los mini shorts y las botas, en este caso, altas y de tacón.

Sin dudas, dejó en evidencia que es la pieza protagonista para los mejores looks del street style: las botas altas.

Look casual con mini short blanco

Jennifer Lopez ama la sencillez y cada tanto impone tendencia con ello. Tan solo con un mini short blanco y sus botas preferidas (que no se dejó ver, pero que sabemos son las Timberland) cautivó a todos sus seguidores derrochando mucha sensualidad. FUENTE: Woman - Jennifer Lopez con mini short blanco.

