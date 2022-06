Tres claves de moda infalibles que nos enseñó Emily en París

El éxito de Netflix, Emily en París, que protagoniza la bella Lily Collins no solamente narra la historia de una joven profesional americana que vive un intenso período en la ciudad del amor, sino que también despliega el amor de Emily por la moda.

Los atuendos que luce, capítulo a capítulo, son cada vez mejores, más glamorosos, personales y arriesgados.

El estilo que va desarrollando la protagonista de la mano de la estilista Patricia Field, también responsable de los legendarios looks de Carrie Bradshaw en “The Sex and The City“, es simplemente único. Por eso, con esta inspiración, te traemos tres trucos de moda infalibles para aplicar a tus looks y deslumbrar con simples ítems de guardarropas.

Moda resolutiva: la impronta de Emily en París

Lo que más nos gusta de Lily Collins, es decir, del personaje de la actriz en Emily en París es lo resolutiva y pragmática que resulta siempre para vestirse. Maestra en combinar las prendas en tendencia junto con complementos y zapatos, repasamos tres trucos imbatibles para que sumes a tus hábitos de moda.

Los diferentes sombreros definen el estilo de las prendas. Fuente: Genial Gurú

Dile sí a los sombreros

Emily adora los sombreros. No solamente por el glamour que aportan, sino porque resultan el marco perfecto para la melena suelta, son capaces de definir un estilo o romper con la monotonía de un atuendo simple o monocromático ¡Anímate!



Moda oversize y mucho color son los grandes aliados de Emily en París. Fuente. Genial guru

Las prendas oversize: una tendencia para abrazar

Camisas blancas tamaño XXL, abrigos en colores vibrantes o gafas retro con gran marco hexagonal: todo es válido cuando hablamos de la moda oversize que tantas alegrías le dio a Emily durante su estancia en París.

Con una prenda ancha, todo un look puede cambiar y volverse estiloso, glamoroso y único. Basta sumar un abrigo en verde bosque, rojo fuerte o turquesa para destacar. ¡Adelante, a dejar volar tu imaginación e incorporar este tipo de prendas a tu guardarropas!

El secreto es jugar siguiendo la regla del equilibrio: si usas una prenda demasiado holgada, compensa con una más ajustada. El abrigo oversize de Emily va siempre junto a una minifalda con botas ajustadas ¿Lo has notado?

El crop top blanco tiene tantas versiones como imagines pero siempre es sentador, clásico y no falla. Fuente. Genial guru

Cuando no sepas qué ponerte: elige lo simple: ¡crop top blanco!

Más allá de sus increíbles atuendos monocromos y la mezcla de estampados disímiles, el personaje de Emily en París siempre supo regresar a las fuentes. Verse simple y sencilla es, en ocasiones, el mejor plan. Por eso, cuando no sepas qué vestir, regresa al crop top blanco en todas sus versiones.

Combinado con leggings, jeans neutros o clásicos, esta prenda es un sí tanto de día como de noche. Para un primer día de trabajo, un evento luego de la oficina, una salida casual con amigas o incluso ¡una cita! En días menos calurosos, puedes acompañarlo con un blazer encima. Te sentirás ¡simple, clásica y espléndida!

*¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.