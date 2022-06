Las botas favoritas de Jennifer López para estar siempre cómoda

Es una gran referente de cómo combinar los mejores looks y estar fantástica como sea. Nos ha sorprendido en varias ocasiones porque las ha usado más de una vez. Jennifer Lopez nos muestra cuáles son las botas ideales para lucir cómoda y ya las coronamos como las favoritas de la cantante.

¡Pegan con todo! Es oficial, Jennifer López tiene sus botas favoritas y no pueden más de lindas. Su elección, además de que son cómodas y todoterreno, combinan con casi cualquier look. No es solo eso, además aportan el cierre perfecto a los outfits más casual.

Al puro estilo JLo, estas son las míticas botas Timberland que la cantante luce en sus estilismos desde hace años en muchos de sus momentos cotidianos. A pesar de la evolución de estilo que fue viviendo a través de los años y los numerosos cambios de look que ostenta en cada aparición, ha demostrado una y otra vez su pasión por las botas.

Son de estilo montañeras y las ha utilizado con todo tipo de look, desde jeans ajustados negros hasta leggins. Ya no caben dudas de que son las botas favoritas de Jennifer López. Una auténtica fanática, que incluso las lleva con sus iniciales, “J.Lo”, grabadas en la lengua.

Repasamos los mejores looks con las botas favoritas de Jennifer López

¿Qué opinan de este look lleno de lentejuelas con estas sencillas botas? Foto: InStyle.

Después de que deslumbró en el espectáculo de la Super Bowl, Jennifer López posó en una foto junto a Fat Joe. Se la vio con unos jeans adornados con cristales combinados cómo no, con sus botas favoritas. Pertenecen a la colección de Timberland y Jimmy Choo. Son unas botas que tienen un toque especial pequeños cristales de Swarovski en los bordes.

Un look muy 'street style'

Sí, así también lució Jennifer López sus botas favoritas. Con sus Timberland de las más acertadas, las combinó con vaqueros rectos, una chaqueta de lana XL y un bolso en tono burdeos. Por supuesto, con sus iniciales grabadas.

Jennifer López camina por las calles con sus botas favoritas y jeans rotos. Foto: Instagram.

De sus looks de básicos

Para las que prefieren los básicos, qué mejor combinarlos a la perfección con las clásicas botas de montaña. Aquí, Jennifer López optó por lucirlas con un vaquero, camiseta blanca y chaqueta de lana gris. Ni qué decir: las Timberland se llevaron todas las miradas junto a su bolso en el mismo tono.

Jennifer López ha hecho de sus botas su sello personal. Foto: Pinterest.

Por qué no un "total black" o "white"

Así también, para lucir cómoda, usó sus botas favoritas para un look en blanco total con detalles en marrón. Jennifer López lo ha combinado con las botas de montaña en marrón. Y sin dudas, dejó claro que en los pequeños detalles, está la diferencia. Jennifer López y sus botas clásicas Timberland de montaña. Foto: Hola!

Ahora si, ya conocemos las botas favoritas de Jennifer López para lucir cómoda en un concierto o en cualquier momento, como lo hace ella. Las botas clásicas Timberland de montaña se pueden combinar con todos y cada uno de los looks que se prefieran.

Y tú ¿a cuál de todos sus looks apuntas?



