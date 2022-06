Los mejores looks de Emily en París

Emily en Paris es una de las series más populares y entretenidas de Netflix. Sus 2 temporadas tienen 4 nominaciones internacionales: dos a los Globos de Oro 2021 y dos a los Emmy 2021. Mientras que Lily Collins está rodando la tercera temporada, nosotras analizaremos los looks de Emily in Paris que dan de qué hablar.

Rodaje de la tercera temporada de Emily in Paris. Foto: Instagram.

Look parisino

Lily Collins lookeada en Emily in Paris. Foto: Pinterest.

Este traje a cuadros, sumado a una boina roja y cartera clásica, es uno de nuestros favoritos de la serie. Es un look ideal para cualquier edad. ¡El estilismo de Emily in Paris es todo lo que está bien!

Look canchero

Emily con un look clásico pero con toda la onda. Foto: Pinterest.

Los looks de Emily son clásicos reversionados. Esta combinación de jean, camisa blanca despampanante y blazer corto es ideal para sumarla a nuestros looks y usarla, por ejemplo, para ir a almorzar con amigos.

Tapado, legging y sneaker

Emily y Camille, looks infaltables. Foto: Pinterest.

Emily in Paris nos anticipó el must have de la temporada, tapado combinado con ropa deportiva, ¡y nos encanta!. Su amiga, siempre con looks más clásicos, blazer oversize, wide leg y botas, un clásico que nunca pasa de moda.

¡Esperamos ansiosas la tercera temporada para que nos deslumbren con sus looks!