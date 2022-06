No existen dudas de que Jennifer Lopez es una de las mujeres más bellas y más inspiradoras al momento de vestir. Sus diversos looks no dejan de sorprender y es que pasa de los outfits más casuales a los más formales, como si nada. En esta oportunidad, nos muestra cómo lucir un minivestido negro tanto para día como para la noche. Veamos.

Jennifer Lopez muy arriesgada: Un minivestido negro de día

La cantante muestra sus curvas dejando poco a la imaginación. Hace poco se la vio a Jennifer Lopez apostando por un minivestido negro bien pero bien corto. La pieza estaba bordada totalmente en lentejuelas negras sobre una base de tul semi transparente. Sin dudas, fue una elección muy sexy y arriesgada.

El minivestido negro de Jennifer Lopez ideal para lucir de día y noche - FUENTE: Yahoo Noticias

El modelo es cogido al cuello y con manga larga. Este tipo de corte, para las fans de los minivestidos, crea un efecto visual de estrechez en la espalda. Así es como lo lució Jennifer López. Por otra parte, se ve que, al ser tan corto, ciñe completamente el curvilíneo cuerpo y por eso es por lo que dejó poquito a la imaginación.

Si bien por delante el minivestido ya se nota que es sensual, por detrás ni qué decir. La seducción aumentó cuando se la vio en su totalidad. Y es que la espalda de infarto que tiene la cantante quedó totalmente al descubierto hasta la altura lumbar.

El minivestido negro de Jennifer Lopez ideal para lucir de día y noche - FUENTE: Yahoo Noticias

Jennifer López siempre sabe cómo presumir su cuerpo tonificado. ¡Fíjense en los músculos de su espalda! Aun así, nunca tuvo problema en mostrar sus curvas, sea la prenda que sea.

Muy acertada: La combinación perfecta

Para combinar con el este increíble minivestido negro de lentejuelas, Jennifer optó por un recogido en el cabello como un clásico, pero a la vez elegante. Sin dudas, fue una elección perfecta para este tipo de cuello ‘alto’ y redondo como es el de este outfit brillante y bien sexy.

Gracias a que es muy corto, el modelito mostró sus firmes muslos y ciñó a la perfección la famosísima curva de su cadera. Para darle el toque final, lució unos pendientes de diamantes con unos exclusivos tacones bien altos de aguja. Los mismos son diseño, como no podía ser de otra manera, por Louboutin. El detalle fueron los peep toes que se ven cogidos al tobillo, estilizando sus piernas.

¡Este minivestido negro sí que es de infarto! Ella lo prefirió lucir de día y ¿ustedes?



