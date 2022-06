Jennifer Lopez y un blazer ajustado al cuerpo ideal para combinar con tacones

Jennifer Lopez es reina indiscutida del glamour y el estilo. Sabe combinar las prendas de manera sencilla para que luzcan más y crear looks originales, únicos e icónicos para llevar aquellos básicos clásicos, como un blazer, pero de manera perfecta.

Es por eso que cada look es una lección de moda y la cátedra, esta vez la da acerca de ese básico olvidado que tenemos en el armario y nos parece difícil de combinar ¡Da un vistazo a este outfit y recréalo en tu próxima salida!

La parejita feliz: Ben Affleck de la mano de Jennifer Lopez. Fuente. Tredencias

Blazer blanco y tacones: revive este básico

Corría el mes de febrero de este año, cuando la belleza infernal de 52 años, más joven y plena que nunca, abandonaba el SoFi Stadium, luego de haber visto el Super Bowl 2022, de la mano de Ben Affleck.



El look que llevaba Jennifer Lopez en esta ocasión acentuaba esa sensación de éxtasis y plenitud: el outfit estiloso, simple pero contundente consistía en un blazer blanco y un buen par de tacones tapados casi completamente por un jean wide leg.



¿Qué tiene de fantástico? La presencia del blanco contrastando con un atuendo más oscuro en el resto de las prendas aporta una frescura, una liviandad y un glamour que solo ella puede opacar.



El detalle de estilo de los pantalones anchos en clave comfy, lo rematan las plataformas que la hacen ver casi caminando en el aire ¡mágico!



Las maxi gafas, la melena suelta al natural y el glow en su piel son parte de este glamour simple que suele vestir en algunas ocasiones.



La prenda superior: una camisa blanca a tono con el blazer bien ceñida y entreabierta, femenina y alejada del estilo de camisa boyfriend que no iría con el abrigo.



El toque final son los pendientes con una bola blanca, la cartera pequeña en tonos blanco y amarillo vibrante combinados para darle un toque de color al look, y brazaletes blancos, dorados y plateados.



¡Jennifer Lopez es pura inspiración! Anímate a recrear este look para ir a una reunión importante, un cóctel y hasta a una cita.



¡Y recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.