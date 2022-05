La minifalda de Andrea Legarreta que estiliza las piernas

Andrea Legarreta (50) suele dar cátedra de estilo a través de la pantalla y con sus posteos en redes sociales: tan solo en Instagram la siguen 5.8 millones de personas que se inspiran en sus looks modernos, elegantes y súper sensuales. La presentadora televisiva acostumbra usar minifalda, pero una en particular volvió locos a sus seguidores.

Tras tantos años de carrera en los medios, Andrea se convirtió en toda una experta en estilismo y sabe cómo usar el diseño de las prendas a favor para sacarles partido.

La minifalda que querrás sumar a tu guardarropas para estilizar tus piernas al infinito

Andrea Legarreta conoce el poder de una buena minifalda y cómo combinarla. Así, desde su cuenta de Instagram sorprendió con un modelo protagónico y súper llamativo: la minifalda estampada con dibujos y lentejuelas.

¡La minifalda que arrasó en redes sociales! Fuente. Instamgram @andrealegarreta

El hit de moda es perfecto para remarcar piernas y hacerlas ver aún más largas gracias a su diseño estampado con una cinta lateral en color negro pegada al ruedo. Esto hace que parezca más corta a la vista, aunque no lo sea.

El truco para estilizar es perfecto porque la parte superior también es negra, el color favorecedor por excelencia, y en la paleta de la estampa de la minifalda de Andrea Legarreta conviven también el blanco, el negro, el rojo y el color perla cristal al mejor estilo de una prenda joya.

Para terminar de componer un look súper combinado, Legarreta sumó unos stilettos rojos que añaden glamour junto con el detalle de plumas negras de la prenda superior.

La minifalda de lentejuelas y apliques brillantes tiene la medida perfecta pero parece más corta y por eso junto con las medias color piel y los tacones de charol rojos estiliza como ninguna.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y llegaron a 41.250 me gustan al poco tiempo de ser posteada la imagen. Y aunque Andrea Legarreta suela lucir minifaldas como un recurso para estilizar la figura, lo que podemos agregar es que esta en particular es la que más se destaca de todas las que le hemos visto.

Eso sí, si observamos bien, tanto la minifalda de cuero negro con volados o las versiones de minifalda de algunos programas en los que se la vio de azul Francia y otros colores vibrantes siempre respetan una máxima: todas son de tiro alto.

Esto le permite subrayar el centro del cuerpo: la cintura. Además, este diseño alarga el torso y otorga unos centímetros más a la vista para lucir las piernas ¡hasta el infinito y más allá!

Y tú ¿Qué esperas para sumar una falda en versión mini con una banda lateral al ruedo en tu fondo de armario? ¡Recrea este look de Andrea Legarreta para verte deslumbrante como ella en tu próximo evento!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!