Descubrí a la marca de ropa mendocina que no para de crecer en popularidad

Tommy Schejter y Luigi Mauriziano son dos amigos, con gustos muy parecidos a la hora de armar sus looks, que tenían ganas de hacer algo juntos. Con el slogan “amistad en su máxima expresión” comenzaron a desarrollar su marca de ropa urbana, “Oslo”.

Luigi y Tommy, creadores de la marca. Foto: Oslo.

“Nuestros diseños son de calidad y tratamos de que sean limitados. Productos variados y limitados. A su vez hacemos referencia, en HANDMADE, a que nuestra ropa es confeccionada a mano y terminada por personal nuestro”, explicaron.

Buzos handmade. Foto: Instagram @oslohandmade1

En la marca cuentan con remeras, buzos y rompevientos, que van desde el talle XS al talle XXXL. “Nos distingue como marca la calidad y la confianza”.

Buzo de la marca. Foto: Instagram @oslohandmade1

Contaron, además, que no apuntan a un solo género, buscan llegar a un grupo bastante amplio que se caracteriza por usar ropa estilo urbana. Es por esto que Oslo es ideal para armar un look oversize. Sus buzos holgados sumados a un wide leg y sneaker son el must have para llevar este invierno.

Los precios van desde $2500 a $7000. “Como todo hoy en día los costos van variando mucho ya que los precios suben permanentes pero siempre buscamos la mejor relación entre precio y calidad para nuestros clientes”, sumaron los chicos de Oslo.

Noticias Relacionadas Hot sale: las ofertas más fuertes en indumentaria para todo el país

También tienen productos como remeras y pilusos. Foto: Instagram @oslohandmade1

¡Muchas gracias chicos por la buena onda!

Clickea aquí para conocer los productos de la marca