Eva Longoria prefiere estos pantalones para lucir más estilizada

Eva Longoria tiene ese estilo casual, clásico y moderno del que siempre podemos aprender. Una de sus prendas favoritas son los pantalones, pero no cualquier pantalón sino unos que estilizan y mucho. ¡Te explicamos por qué!

Los pantalones negros son nuestros aliados del guardarropa, aunque muchas veces está la idea errónea de que debemos usarlos porque son los únicos que estilizan. Aquí, Eva Longoria nos presenta pantalones coloridos con una especial pero acertada condición.

Eva Longoria apuesta a estos pantalones sueltos en un look monocromático. Foto: Instagram.

Hablamos de aquellos pantalones de cintura alta, pero wide leg o de estilo ancho en las piernas. La ventaja de este tipo de prendas es que generan una silueta de reloj de arena al instante y sin hacer o agregar mucho más, ya que el ajuste en la cintura delinea la figura y la zona más holgada a la altura de las caderas permite que esa área se vea más armónica.

Por ejemplo, Eva Longoria llevó un total look en color blanco con pantalones anchos, camisa satinada y plataformas. En este caso, además de la estilizadora forma del pantalón, la actriz agregó un atuendo monocromático. Esto permite que todo el cuerpo se vea más largo, gracias a que es un color neutro y se repite en todas las piezas presentes.

La actriz también defiende que estos pantalones estilizan en cualquier color, no solo en negro. Foto: Instagram.

Aquí, tenemos un estilismo diferente en donde Eva Longoria volvió a irrumpir con un traje de color naranja, en el cual la chaqueta y los pantalones compartían el mismo color, pero ella rompió con el monocromatismo y optó por un top brillante de escote redondo en un color casi blanco.

Lo que queremos mostrar con este atuendo es que no es necesario el color del pantalón, sino la forma. No te verás igualmente estilizada con un pantalón wide leg que con uno slouchy o recto, pero no será porque es de otro color sino porque generan distintas simetrías.

Eva Longoria ha elegido los pantalones ideales para todas las mujeres que quieran lucir más estilizadas sin perder la cabeza. Encuentra este pantalón soñado y elígelo en tus looks casuales o elegantes.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!