Oriana Sabatini presenta las nuevas tendencias 2022

Oriana Sabatini se ha convertido en una de las estrellas argentinas de las redes sociales en este último tiempo. Con su vivencia, parte en España y parte en Argentina, ha podido tomar la moda de cada país y fusionarla para darnos nuevas tendencias 2022.

Nos referimos a que Oriana Sabatini ha propuesto en sus looks las mejores tendencias de este año, resumidas en tres básicas que no pueden faltarnos y que ya han llevado famosas como Rosalía, Dua Lipa o las Kardashian.

Minifaldas a la cadera

Oriana Sabatini nos comparte su gusto por las minifaldas a la cadera. Foto: Instagram.

Una tendencia 2022 que muchas aman y otras odian. Oriana Sabatini fue de las que se animó a usarlas en el último desfile de Jeremy Scott para Moschino, en donde se presentó con un conjunto que definía el poder juguetón y divertido de la marca.

La influencer llevó un total look en rosado pastel con minifalda de ribetes estampados, un bralette engomado y una chaqueta cropped con el mismo print de la falda. Además, añadió un mini bolso furry, unas gafas de sol con marco turquesa y unos pendientes coloridos.

Pantalones lace up

Los pantalones lace up vienen del 2000 y se transforman en tendencia 2022. Foto: Instagram.

Esta es otra tendencia 2022 que pocas famosas se han arriesgado a probar como Megan Fox. Oriana Sabatini fue una de ese pequeño grupo en hacerlo y nos entregó un look súper canchero y sensual con solo jugar con dos prendas parecidas.

La cantante usó unos pantalones negros de cintura alta y lace up junto con un crop top negro con cut out en el pecho y cintas que cubrían sus mangas. ¿Qué son los pantalones lace up? Pues, son aquellos pantalones que, ya sea en su zona central o lateral, están unidos por cuerdas o lazos, creando un efecto de red que deja entrever la piel.

Guantes

Oriana Sabatini también se deja llevar por la tendencia de los guantes. Foto: Instagram.

Los guantes son del siglo pasado pensarán algunas. Bueno, debemos decirles que en el 2022 arrasan y vuelven renovados. En este año, no los veremos completos sino que se cortarán en la zona de las muñecas, o solo habrá una pequeña tira o cinta en uno de los dedos para sujetarlos.

Oriana Sabatini no podía quedarse fuera de esta tendencia 2022 y optó por combinarlos con su vestido midi. Un vestido y guantes rosado palo que contrastaron con el negro de su brasier de encaje que se dejaba ver gracias al profundo escote del vestido.

Oriana Sabatini persigue las tendencias 2022 y consigue triunfar con ellas. ¿Qué te parecieron sus looks?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!