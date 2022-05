Julia Roberts muestra abrigos tendencia con estilo juvenil

Los abrigos son mucho más que una prenda que nos ayuda a afrontar las temperaturas frías. Son un ítem de moda que puede ayudarte a definir tu estilo y completar tu look. Elegir el abrigo ideal resulta clave. Y vale la pena animarse a apostar por una propuesta que se aleje un poco de los clásicos cortes y colores. A los 54 años Julia Roberts muestra cuáles son los abrigos tendencia que puedes llevar con estilo juvenil.

Multicolor

Este abrigo tipo trench multicolor que luce Julia Roberts es perfecto para romper con la monocromía de outfits más sobrios. Definitivamente aporta un toque de color y descontractura cualquier propuesta. Este no es el abrigo básico al que puedes estar acostumbrada, pero seguro que puede sumar un toque juvenil al look, perfecto para mujeres mayores de 50 años. Con rayas horizontales que abarcan una amplia paleta de colores que va del fucsia al verde. Con el aporte de este abrigo no necesitas nada más, de hecho Julia lo combina con un sweater clásico negro y unos anteojos modelo aviator.

Clásico renovado

La actriz con una propuesta más tradicional pero reversionada, y muy sentadora.

Si prefieres un estilo más clásico esta es una excelente opción. Porque es una propuesta más tradicional pero reversionada, y muy sentadora. Julia Roberts lo ha usado en distintas oportunidades, en algunos casos con pantalones y en otros con falda, y siempre queda bien. Una de las ventajas de este abrigo es que resulta muy fácil de combinar, es un básico con una vuelta de rosca y un diseño original.

La parte superior es negra, y la parte inferior con un estampado en blanco y negro con una trama y textura muy interesante. Permite lucir de manera sofisticada con looks diarios de día y de noche.

Diseño acolchado

Los colores blancos dejaron de ser un tono exclusivo de las épocas de calor y también se imponen en otoño e invierno.

Este abrigo elegido por Julia Roberts reúne varios ítems de moda. Además de ser súper abrigado es muy confortable, porque es modelo oversize, una tendencia que ha tomado las pasarelas y el estilo de la calle también. Al ser liso resulta súper ponible y queda bien tanto con un look más arreglado como con jeans.

Los abrigos acolchados son la tendencia de la temporada. Modelos calentitos y ligeros de peso, ideales para los días de más frío. Esta textura ‘peluche’ resulta irresistible, y también muy juvenil.

Otro detalle de moda es el color. Los colores blancos dejaron de ser un tono exclusivo de las épocas de calor y también se imponen en otoño e invierno. Los abrigos blancos están arrasando. Una pieza que aporta luz a un look, es elegante y combina con todo. Una opción de tendencia en la que merece la pena invertir.

Las tres opciones de abrigo son bien distintas. Solo falta que elijas la que más te gusta y te identifica.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.