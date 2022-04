Paula Chaves y sus looks cancheros, con botas y vestido

No hay una única manera de combinar diferentes dúos clásicos de la moda como jeans y camisa, falda y chaqueta o vestidos y botas. Por suerte, para las quieran vestir este último dúo y no sepan cómo hacerlo, Paula Chaves les tiene tres looks perfectos para usarlo y no fallar en el intento.

Ahora que estamos en la época de entretiempo, comienzan este tipo de combinaciones que quedan perfectas en cualquier ocasión como las botas con vestidos cortos. Paula Chaves aprovecha el otoño para mostrarnos cómo combinar ambas piezas y lucir perfecta.

Paula Chaves junta un vestido extra primaveral con unas botas súper invernales. Foto: Instagram.

Este look de Paula Chaves es perfecto para esta época del año, gracias a su vestido blanco suelto de gruesos tirantes y plisados horizontales junto con sus botas beige altas y arruchadas. El atuendo puedes llevarlo así de tarde, cuando está más caluroso, pero por la mañana o en la noche puedes usarlo con un tapado o blazer sastre beige combinando con las botas.

Estos vestidos holgados son perfectos para las mujeres que tienen una figura de reloj de arena, ya que este diseño suele hacer más cuadrado el cuerpo. Es por esto que lo mejor es que no lo usen las mujeres de silueta rectangular, porque no las estilizará ni las favorecerá como un vestido más ceñido.

Las botas negras altas son las más sensuales y logran ese toque con cualquier vestido que combines. Foto: Instagram.

Si necesitas un look más nocturno, puedes decantarte por este estilismo de Paula Chaves. La conductora llevó un vestido de mangas largas y suelto con estampado en negro y marrón junto con unas botas altas en negro. Si a este diseño lo combinas con una chaqueta de cuero negra obtendrás un look súper rockero y listo para la noche.

Paula Chaves se anima a un estilo safari para el día a día. Foto: Instagram,

Por el contrario, para las que quieran un look para usar durante todo el día, pueden decantarse por este outfit de Paula Chaves. En esta ocasión, la modelo eligió un vestido de estilo safari y corte camisero, con cinto y mangas redondas, junto con unas botas marrones.

El vestido es súper favorecedor gracias al cinto que marca la cintura y las mangas redondas que ayudan a elevar tus hombros. Esto permite estilizarte aún más y que tanto tus piernas como brazos luzcan más largos.

Paula Chaves tiene los looks de vestidos con botas más cancheros y top de nuestro país. ¡Apunta sus consejos y ponlos en práctica!

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!