Así lucía Naomi Campbell en los años 90

Naomi Campbell es una de las modelos más reconocidas al haber desfilado para las mejores marcas de lujo y sus portadas de revistas de primer nivel, principalmente en la década de 1990. Hoy, a sus 51 años, sigue siendo muy requerida en la industria de la moda y es una inspiración para muchas mujeres.

Valerie Morris quedó embarazada a los 18 años y a los cuatro meses de gestación su pareja no sólo la abandonó sino que no se hizo cargo del bebé. Naomi Campbell nació en Londres, Inglaterra, y Morris la crió siendo madre soltera, pero hizo todo lo posible para que su hija tuviera salud y educación.

En varias entrevistas, la modelo confesó que pese a no tener padre tuvo una infancia muy feliz y desde joven supo que quería ser artista. En consecuencia, buscó todos los medios para hacerse un lugar y su primera aparición pública fue en el vídeo de Bob Marley, "Is This Love".

Naomi Campbell en 1992. Fuente: Instagram @naomicampbellonline.

En 1989 dio su salto como modelo: su amigo y mentor Yves Saint Laurent la ayudó a aparecer en la portada de Vogue París. En un principio la revista se negó a hacerlo porque era afrobritánica, hasta que el dueño de la firma de lujo amenazó a los editores con retirar su publicidad si no le daban una oportunidad.

Naomi Campbell y su éxito en los 90

Los inicios de Naomi Campbell en la moda no fueron fáciles por ser afrobritánica. En ese entonces todas las supermodelos eran blancas, altas, delgadas y, por lo general, rubias ya que era el estereotipo de la época, además que había un grado de discriminación racial muy alto en la sociedad.

Una de las mejores modelos de la historia. Fuente: Instagram @naomicampbellonline.

Las supermodelos Christy Turlington y Linda Evangelista, quienes también estaban escalando en ese momento, fueron sus aliadas. Ellas mismas amenazaron a gigantes como Dolce & Gabbana al decir que si no convocaban a Naomi Campbell, no desfilarían para ellos.

“Si no usan a Naomi, no nos tendrán a nosotras”, fue la famosa frase que dijeron y que quedó perpetrada en la historia de la moda. Sin embargo, la pelea no fue tan agresiva como muchos hicieron creer y la británica comenzó rápidamente a trabajar con firmas de lujo que accedieron a que esté en sus pasarelas.

Nadie creyó en ese entonces que Naomi Campbell iba a revolucionar la industria, pero al poco se convirtió en una de las "Las Cinco Grandes" supermodelos de la década de 1990. ¿Quiénes fueron las otras? Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista y Tatjana Patitz, está última siendo reemplazada al poco tiempo por Claudia Schiffer.

Naomi Campbell en 1996. Fuente: Instagram @naomicampbellonline.

Luego pasaron a llamarse "Las Seis Grandes", ya que la crítica sumó al equipo a la legendaria Kate Moss. "Esas chicas eran tan fabulosas para la moda y reflejaban totalmente esa época. Eran como estrellas de cine", dijo en su momento la editora jefa de la revista Vogue, Anna Wintour.

Y agregó: "Estas modelos brillaron más allá de las páginas de las revistas. Muchas se convirtieron en las caras de las marcas de cosméticos y perfumes, tenían sus propios programas de televisión y vídeos de fitness y sus propias líneas de lencería. Sus vidas, actividades, influencias e imágenes fueron objeto de todo tipo de análisis sociológico e histórico".

Naomi Campbell fue una de las primeras musas de Yves Saint Lauren y de Versace, lo que hizo que generara una gran amistad con Gianni y Donatella Versace. Hasta hoy sigue siendo una de las modelos más reconocidas, exitosas y triunfadoras de la historia, y sin duda aún tiene un largo camino por delante.