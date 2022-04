Los pantalones que más estilizan son los que usa Eiza González

Eiza González ha estado promocionando su última película, "Ambulance", por todo el mundo. Allí, la hemos visto con distintos looks ideales, pero hemos prestado especial atención a sus pantalones. No son cualquier pantalón, sino que hemos encontrado los pantalones que más estilizan.

Muchas mujeres piensan que los tacones es lo único que puede estilizarlas. Los tacones ayudan, pero va más allá del tipo de calzado que elijamos, sino de todo el look que acompañe. Así lo hace Eiza González y te mostramos sus tips.

Oxford

Eiza González propone looks monocromáticos para lucir más estilizadas. Foto: Instagram.

Los pantalones oxford son uno de los que más estilizan, gracias a su ajuste en la cintura alta y en la parte superior de las piernas, pero también a su ancho en la zona de las rodillas hacia abajo. Esta forma genera inmediatamente una figura de reloj de arena súper favorecedora para cualquier cuerpo.

Eiza González eligió dos looks con pantalones oxford. El outfit de día fue en blanco total con unos pantalones súper altos, top y camisa extra larga que generó esa especie de figura larga que junto con los pantalones permitieron estilizarla.

Busca prendas superiores largas y combínalas con pantalones oxford. Foto: Instagram.

El look nocturno fue un conjunto en nude lleno de cristales formado por un top largo hasta la rodilla de escote redondo y unos pantalones oxford. En este caso, Eiza González volvió a usar la técnica de una prenda superior larga para generar más altura visual y sus pantalones le permitieron formar la figura de reloj de arena aún sin mostrar su cintura.

Rectos

Eiza González también se decanta por los pantalones rectos y ajustados para verse más estilizada. Foto: Instagram.

Si quieres que un pantalón recto te estilice, sí o sí deberás elegirlo de tiro alto como hizo Eiza González. La actriz optó por un conjunto marrón de Fendi con pantalones rectos, top a rayas y chaqueta cropped cruzada con cuello alto.

En esta oportunidad, Eiza no solo se vio estilizada por sus pantalones que hicieron que sus piernas luzcan kilométricas, sino también por su chaqueta corta que al no llegar a la cadera, ayudó a que no se perdiera la figura lograda.

Eiza González opta por estos pantalones clásicos que a todas las favorece y ayudan a que luzcas estilizada siempre.

Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!