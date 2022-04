Los jeans de Elsa Pataky ideales para resaltar las curvas

Elsa Pataky, la chica que enamoró a Thor (el actor Chris Hemsworth), se destaca entre las celebridades por su estilo sensual, atrevido y ultra femenino. Madre de tres hijos, cultora del ejercicio físico y los viajes en familia, la española es amante de los jeans ajustados, las minifaldas y el aire casual para todos sus outfits.



Elena Pataky junto a su pareja, el actor que protagonizó uno de los mayores éxitos de Marvel, Thor. Fuente. Instagram.

En cuanto a estilismo, suele destacar sus perfectas piernas torneadas y muchas veces usa una prenda de moda pero con su sello personal: es el caso de los jeans rosados que vamos a analizar. ¡Una prenda irresistible que debes sumar a tu guardarropas esta temporada!



El tiro alto siempre estiliza la figura. Fuente. Instagram.

El jean de Elsa Pataky que será furor este año

Los jeans ya no son lo que eran. Si algunas décadas atrás vimos nacer cada uno de los modelos (rectos, skinny, mom jean, etc) y que todas los usaron en serie, ahora es muy diferente. No todas eligen el mismo modelo y hay tantos diseños de jeans casi como mujeres.

Regresaron, además, los vaqueros en colores: blancos, negros, grises, nevados, celeste bebé, rosa pálido, rosa intenso, entre otros. Es el caso del toque distintivo que tienen los jeans de Elsa Pataky.

Como la reina de los pantalones cómodos que es, con un toque boho, se la vio por el aeropuerto de Sevilla junto a sus hijos, quizás visitando a la familia, ataviada con jeans que nos puso a soñar ¡Lo analizamos!



Elsa Pataky lució espléndida y cómoda. Fuente. Instagram.

Tiene todo para ser tendencia: es sentador, ajustado arriba, tiro alto para estilizar la figura, marcar cintura y alargar el torso, pero ligeramente acampanado a partir de las rodillas. ¡Es perfecto!

Elegante, rejuvenecedor y femenino, el jean de Elsa Pataky es ideal para ser protagonista de cualquier look casual con un toque chic.

En el aeropuerto, ella lo combinó con una chaqueta negra, una chalina leopardo y ugly sneakers en color marrón con doble plataforma. Pero perfectamente pueden ir con botas texanas cortas, una remera negra de algodón y estampa rockera o un blazer que suba la apuesta con algún color vibrante o estampa animal print.

Paseando con amigos por Australia, de donde es oriundo su marido. Fuente. Instagram.

Elsa Pataky tiene el mismo modelo en rosa pálido y lo ha combinado con sweaters color gris perla, pero también va con celeste bebé, tiza, beige y color tostado.

Estos jeans serán la sensación de la temporada, que desplegará más opciones con el fin de que vestir pantalones no sea ponerse un uniforme sino un despliegue de color y personalidad.

La mini bag de cuero con cadena completa el aire femenino del jean rosa pálido. Fuente. Instagram.

¡Anímate a este tono interesante, sensual y femenino que propone Elsa Pataky!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda