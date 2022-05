La falda de Scarlett Johansson, mega original

El estilo de la actriz Scarlett Johansson siempre fue particular y bastante inclasificable. Siempre glamorosa pero original y nada clásica, la artista estadounidense suele sorprender en las alfombras rojas, como fue el caso de la falda que lució en el estreno de la película "Ghost in the Shell".

La falda de plumas de Scarlett Johansson

La falda más original que puedes llevar a la oficina. Fuente. Yahoo

Esta vez, nos abrazamos a esa impronta singular y atrevida para sumarle una prenda distinta a los días de oficina ¿Te animas?

A veces los atuendos de oficina son demasiado parecidos, aburridos y uniformados. Y aunque los accesorios y las prendas con las que la combinemos serán claves, esta falda de plumas puede ser un hit para variar los insulsos conjuntos de oficina. Veamos.

Esta falda parece de piel, plush o peluche pero está hecha de plumas falsas. Así, otorga una textura mullida y con volumen para luego componer un estilo original con otras prendas básicas y neutras.



Las botinetas le dan un toque femenino y poderoso a la falda ¡muy original! Fuente. Yahoo

En el caso de Scarlett Johansson ella la lució el año pasado en París, para el estreno de su película "Ghost In the Shell", un clásico del cyberpunk nipón. Y lo hizo con un cinturón ancho metálico. Este accesorio es ideal para marcar la cintura y aprovechar el volumen de la falda para estilizar. Podríamos cambiarlo por un cinturón ancho de cuero negro con hebilla, para bajarle el tono.

La actriz le sumó una media polera con trama de rombos que podríamos reemplazar por algo más neutro como una blusa de seda beige, un top blanco o un crop top negro con blazer por encima.



En cuanto al sobre plateado con rombos con el que lució el outfit, basta agregar una mini bag estilo Chanel en negro o una cartera rígida cuadrada midi al estilo Birkin clásica.

La falda negra con plumas de Azzedine Alaia parecía concebida para ser llevada con los botines que eligió la actriz: con tachuelas y tacones, en punta, tan femeninos como potentes. Para la oficina, sin embargo, puedes cambiarlos por unos tacones estilo stilettos o tacones cuadrados, para más comodidad.



En cuanto al maquillaje, claro, elegirás sombras en negro, aunque el efecto ahumado intenso es más adecuado para la alfombra roja que para los pasillos de la oficina, en donde puedes elegir un gris perla para fusionar el negro y atenuar el tono de tu make up. Recuerda que se trata de una prenda divertida y un toque de originalidad, no de un atuendo de fiesta.



Verás como la misma falda con una camisa blanca abrochada hasta el último botón y metida dentro de la pollera o con un blazer cropped tiene un efecto muy distinto a la combinación más estridente que eligió Scarlett Johansson para la ocasión del estreno.



La moda es el arte de combinar las prendas, buscar las mejores maneras de estilizar y resaltar lo mejor de cada figura y adecuar los estilos a cada momento.



Y tú ¿te animas a armar una combinación que te guste para ponerle un poco de acción a tus atuendos de oficina con este toque que da la falda de Scarlett Johansson?