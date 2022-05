Karina Mazzocco inspira para usar estampados sin fallar

Karina Mazzocco conduce un programa todas las tardes en donde muestra sus looks más cancheros. La mayoría de ellos tienen algún estampado que los hace lucir mucho más juveniles y originales. Si no sabes cómo combinar tus prints, aquí te mostraremos cómo hacerlo con la ayuda de la conductora.

Como dijimos más arriba, no es fácil llevar estampados. Debemos procurar que sea un print que nos favorezca, nos estilice y nos guste para poder defenderlo con gracia. Karina Mazzocco nos enseña tres looks con estampados que son un 10 en la moda.

Total look

Si quieres causar impacto con un estampado, entonces elige un traje estampado como hizo Karina Mazzocco. La modelo usó unos pantalones cropped y un blazer largo con print de líneas y flores en colores como el turquesa, amarillo, negro y blanco. Para combinar con su outfit eligió un top amarillo de escote redondo, sandalias negras y grandes pendientes amarillos.

En este caso, si vas a llevar full estampado, lo mejor es que las prendas que elijas para combinar sean de los mismos colores que el traje, porque sino se perderá la estética del look y no habrá una pieza protagonista, lo cual producirá dispersión visual.

Prenda estampada

Elegir una sola prenda estampada puede favorecerte a la hora de que solo se prestará atención a una parte del look y no habrá dispersión. Foto: Instagram.

Para las que aún no se sienten seguras llevando un total-look estampado, pueden decantarse por una sola pieza. Karina Mazzocco sabe hacerlo y muy bien combinando un blazer estampado con las demás prendas en negro como calzas, top y sandalias.

Aquí, como la pieza principal es el blazer, no importará qué color elijas para combinarlo. Lo importante es que ese color se repita en todas las demás prendas que no sean estampadas para generar armonía.

Animal print

Karina Mazzocco sabe cómo llevar el animal print y nos enseña sus tips. Foto: Instagram,

Al animal print le damos una clasificación aparte porque es uno de los estampados más usados, pero que pocas saben llevarlo adecuadamente. Karina Mazzocco entra en el apartado de las que lo eligen bien, como en este caso que optó por un vestido lencero animal print y botas beige de ante altas.

A la hora de usar animal print, nosotras siempre recomendamos que sea un print de formas pequeñas porque los estampados grandes muchas veces tienden a no favorecer el cuerpo y no marcar figura. Este consejo es incluso imprescindible para mujeres petite que si no usan prints pequeños, el estampado las absorberá.

Gracias a los looks de Karina Mazzocco podemos saber qué estampado llevar y cómo llevarlo. Ahora, solo queda que pongas en marcha todo lo aprendido en tus propios outfits.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!