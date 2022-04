Belinda y Karol G apuestan por un vestido muy osado

Aunque cada año cambian las tendencias, hay algunas minorías que permanecen. No solo por su clasicismo sino también por irradiar sensualidad, originalidad, rebeldía o alguna característica que la hiciera irremplazable. Este 2022, gracias a Belinda y Karol G verás los vestidos más osados que nunca. ¿Te animas a clonarlas?

Los vestidos transparentes o semitransparentes son grandes aliados a la hora de mostrar zonas de tu cuerpo con un dejo de sutileza y de misterio también.

Karol G opta por uno de los vestidos más osados del 2022. Foto: Instagram.

Comenzamos analizando el outfit de Karol G quien se animó a llevar un vestido transparente de pequeños círculos metálicos en color plata con brasier y bragas en negro para contrastar. Además, usó unas sandalias brillantes con plataforma y un gran tapado verde peludo o furry.

La cantante no añadió accesorios, ya que el vestido de por sí llama mucho la atención no solo por ser brillante sino también por jugar con las transparencias. De igual manera, si no te convence un tapado, puedes reemplazarlo por un blazer sastre y darle un aire más masculino al look.

Belinda prefiere un vestido de forma más clásica con grandes círculos. Foto: Instagram.

Aunque dijimos que ambas eligieron un vestido transparente, el de Belinda es distinto al de la cantante colombiana. La mexicana se decantó por un diseño de finos tirantes, escote redondo y con malla metálica de puntos más grandes en color plata. En su caso, ella eligió un sostén estilo bandeau y unos microshorts, todo en negro.

Como dijimos más arriba, este tipo de vestido no necesita de accesorios porque llama la atención por sí solo. Una cosa que diferenció a las dos fue su opción de peinado: Belinda peinó su cabello en una coleta tirante mientras que Karol G optó por su pelo lacio mostrando puntas en turquesa.

Tanto Belinda como Karol G nos demuestran que estos serán los vestidos más osados de este 2022. ¡Anímate a llevarlos!